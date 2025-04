Riccione. Quattro ragazzi in fuga dai carabinieri, arrestato l’unico maggiorenne. Uno dei minori gravemente ferito

Non era in possesso della patente e ieri sera non si è fermato all’alt dei carabinieri, come ha spiegato al giudice.

La sua fuga tra le vie di Riccione è poi terminata con uno schianto violento sul lungomare D’Annunzio, prima contro un albero e poi con una carambola contro una Fiat 500 proveniente dal lato opposto della strada.

L’unico maggiorenne dei 4 ragazzi in auto, è stato arrestato dai carabinieri di Riccione e questa mattina il suo fermo è stato convalidato. È sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg, oltre all’obbligo di rimanere nel Comune di residenza, ossia Bologna, e il divieto di uscire nelle ore notturne.

Il fratello minorenne, con lui in auto, è stato ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena: dei tre minori è il ferito più grave.