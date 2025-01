Riccione. Ragazza in stato confusionale salvata dai carabinieri sui binari della stazione

Ieri pomeriggio, intorno alle 17:30, una giovane ragazza bolognese è stata salvata da un tragico destino sui binari della ferrovia riminese grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri. La ragazza, vagante disorientata tra via Tripoli e XIX Ottobre, è stata notata dai militari che sono prontamente intervenuti per salvarla da un potenziale investimento da parte di un treno. Nonostante la fuga iniziale della ragazza, i Carabinieri sono riusciti a bloccarla e a consegnarla ai soccorritori del 118 arrivati sul posto con l’ambulanza. Fortunatamente, grazie alla rapida azione dei Carabinieri, la giovane è stata messa in salvo e ora riceverà l’assistenza necessaria.