Riccione, rapina lampo: giovane arrestato dopo aver strappato la borsetta a una donna

Un episodio di rapina è avvenuto nella serata del 19 giugno a Riccione, quando un uomo di 27 anni ha sottratto con un gesto fulmineo la borsetta a una donna che la teneva tra le mani. L’autore del furto, a bordo di una bicicletta, è riuscito a scappare per pochi istanti prima di essere fermato grazie alla prontezza di alcuni passanti e di una donna che aveva tentato di bloccarlo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno individuato e arrestato il giovane, già noto per precedenti penali legati a reati contro il patrimonio. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla proprietaria. Il 27enne si trova ora in attesa di processo per direttissima, previsto per oggi, con l’accusa di furto con strappo.