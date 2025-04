Riccione ricorda Angelo Bergamonti: un omaggio al Campione delle due ruote

Domenica 13 aprile, Riccione celebra il ricordo di uno dei piloti più amati della storia del motociclismo italiano: Angelo Bergamonti. Un evento speciale, organizzato dal Comune di Riccione in collaborazione con l’associazione Moto Club Arcione, si terrà per rendere omaggio al campione scomparso tragicamente nel 1971 durante una gara sul circuito cittadino.

La giornata avrà inizio alle 10 con l’inaugurazione di una mostra dedicata a Bergamonti, allestita nella sala del Palazzo del Turismo, che sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito fino alle 18. La mostra offrirà uno spaccato della carriera del pilota, con fotografie, filmati storici delle competizioni che si svolgevano lungo il lungomare di Riccione, e ricordi personali del campione, per rivivere insieme i momenti che hanno segnato la sua indimenticabile carriera.

Il cuore della manifestazione sarà alle 11, quando si terrà la cerimonia di commemorazione presso la stele che ricorda Bergamonti, situata sul Lungomare della Repubblica, nei pressi della spiaggia 68, esattamente nel punto dove il pilota perse la vita durante una gara sul circuito cittadino il 4 aprile 1971.

La cerimonia, che coincide con il cinquantaquattresimo anniversario della sua morte, vedrà la partecipazione di numerosi appassionati e personalità, tra cui i membri dell’associazione Moto Club Arcione, la famiglia di Bergamonti, i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Riccione, il “Moto Club A. Bergamonti” di Gussola e della Federazione Motociclistica Italiana, che patrocina l’evento.

Questa giornata di commemorazione non solo celebra la memoria di Bergamonti, ma rappresenta anche un’importante occasione per valorizzare la tradizione motociclistica di Riccione. La città, che ha ospitato gare storiche lungo il suo lungomare, si conferma come un punto di riferimento per il turismo legato al motociclismo, attirando visitatori e appassionati da ogni parte del mondo.

Angelo Bergamonti, nato a Gussola nel 1939, è stato un pilota di grande talento, capace di vincere il Gran Premio di Spagna nel 1970 e di conquistare numerosi successi nelle cronoscalate. Il suo nome è legato indissolubilmente alla MV Agusta, moto con cui ha scritto pagine importanti del Motomondiale. Purtroppo, la sua carriera si interruppe prematuramente durante una delle corse più emozionanti della Temporada Romagnola, quando, impegnato in una lotta per la vittoria con Giacomo Agostini, perse la vita in un tragico incidente. La sua morte segnò la fine delle gare su strade normalmente aperte al traffico, un momento che cambiò per sempre la storia delle competizioni motociclistiche in Italia.

Con questo evento, Riccione non solo onora la memoria di Angelo Bergamonti, ma riafferma anche il suo legame con il motociclismo e con una tradizione che fa parte del cuore pulsante della città.