Riccione, rissa notturna in viale D’Annunzio: 18enne accoltellato alla schiena

Momenti di paura nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 agosto in viale D’Annunzio, dove una lite tra giovani è degenerata in una violenta rissa culminata con il ferimento di un ragazzo di 18 anni. Il giovane, raggiunto da un fendente alla schiena, ha riportato lesioni superficiali ma è stato comunque trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Dopo gli accertamenti, è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

L’episodio si è verificato intorno alle 2:30. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione iniziale tra alcuni ragazzi avrebbe rapidamente coinvolto più persone, trasformandosi in un confronto fisico. Nel caos, il 18enne sarebbe stato colpito con un coltello o una lama simile.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica, mentre le pattuglie dei carabinieri, giunte poco dopo, non hanno trovato nessuno dei partecipanti: tutti si erano già dileguati. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica e individuare i responsabili.