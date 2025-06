Riccione, rissa tra giovani in pieno centro: sei denunciati dopo il caos notturno di Viale Dante

È finita con l’intervento dei carabinieri una movimentata notte nella zona di viale Dante, dove un gruppo di giovani ha scatenato una vera e propria rissa culminata nel lancio di bottiglie e oggetti vari. Nessun ferito, ma sei ragazzi – quattro maggiorenni e due ragazze minorenni – sono stati denunciati dopo essere stati identificati dai militari.

I fatti risalgono a qualche notte fa, quando, a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112, le pattuglie dell’Arma sono intervenute per sedare lo scontro tra due gruppi di giovani. La situazione è apparsa fin da subito molto tesa: gli animi erano accesi e i toni ben oltre il semplice litigio.

I responsabili, dopo aver dato origine a una lite degenerata in pochi minuti in uno scontro fisico con lanci di oggetti, si erano rifugiati in una sala giochi della zona, probabilmente nel tentativo di evitare l’arrivo delle forze dell’ordine. Ma il tentativo non è servito: i carabinieri li hanno raggiunti e identificati sul posto.

Tutti i coinvolti sono residenti nel Nord Italia, con cittadinanza italiana e straniera. Nessuno ha riportato ferite o traumi fisici, ma la violenza del confronto ha richiesto l’immediata azione dei militari per riportare la calma.

Con il procedere dell’estate e l’aumento della presenza giovanile nelle località costiere, si alza anche l’attenzione delle forze dell’ordine su fenomeni come questo, che mettono a rischio l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.