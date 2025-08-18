Riccione, Robert de Vreis dai Paesi Bassi nominato “Ambasciatore della città nel mondo”

Un legame lungo oltre cinquant’anni con la Perla Verde ha valso a Robert de Vreis, turista olandese, il titolo di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”. Il riconoscimento gli è stato consegnato la scorsa settimana dal presidente del Consiglio comunale, Simone Gobbi, presso il camping Riccione, luogo simbolo delle sue vacanze e dei rapporti di amicizia costruiti negli anni.

Robert, definendosi un vero “riccionese”, ha iniziato a frequentare la città da bambino con i genitori e i fratelli. Nel tempo ha consolidato il suo legame, condividendo la passione per Riccione con la moglie, le due figlie e il fidanzato di una di loro. Dai primi soggiorni negli appartamenti della zona nord fino alla scelta di spostarsi verso sud, a Fontanelle, e di frequentare regolarmente il camping Riccione negli ultimi 24 anni, Robert ha sempre trovato un clima di accoglienza e serenità che lo ha portato a prolungare le vacanze da aprile a settembre.

In spiaggia, Robert predilige la zona 16 del bagnino Guerrino, dove intrattiene piacevoli conversazioni con amici consolidati negli anni. Negli ultimi tempi ha scelto di tornare in città anche in inverno, affittando un appartamento in viale Catalani durante le festività di Natale e Capodanno, nella stessa struttura che gli venne proposta 50 anni fa da Augustino Bianchi.

Alcuni anni fa, Robert ha raccontato la sua passione per Riccione sulla rivista olandese “Il gusto dell’Italia”, definendola una meta speciale per le vacanze, l’accoglienza, la cultura e lo stile di vita italiani. Il conferimento del titolo di Ambasciatore rappresenta un riconoscimento del suo affetto autentico e fedele, testimoniando il valore unico dell’ospitalità riccionese e consolidando la città come meta amata a livello internazionale.