Riccione: sabato piazza Fontanelle canta Lucio Dalla con “L’Impresa eccezionale”, sabato 9 agosto il tributo che fa bene al cuore e alla solidarietà

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica d’autore e per chi vuole riscoprire la poesia senza tempo di uno dei più grandi cantautori italiani. Sabato 9 agosto, alle 21:30, piazza Fontanelle (via Sicilia) a Riccione si trasformerà in un teatro a cielo aperto per accogliere “L’Impresa eccezionale”, concerto tributo a Lucio Dalla organizzato dall’Associazione Anmic Riccione in collaborazione con Parkinson in Rete.

Sarà la Lucio Dalla tribute band a dare voce e suono alle parole dell’artista bolognese, con oltre due ore di musica dal vivo per ripercorrere una carriera che ha attraversato epoche e generazioni. Sul palco riecheggeranno brani entrati nel cuore di tutti: 4/3/1943, Piazza Grande, Anna e Marco, Caruso, L’anno che verrà, Se io fossi un angelo, Attenti al lupo, Futura, Canzone e tanti altri successi, insieme ad alcune delle perle più intime e meno conosciute del suo repertorio.

Un viaggio musicale ed emotivo tra le melodie che hanno cambiato la musica italiana, capace di toccare corde profonde e accendere ricordi. L’ingresso è a offerta consapevole, a partire da 5 euro: il ricavato andrà a sostenere le attività delle due associazioni promotrici.

Una serata che celebra il talento, la bellezza della musica e l’impegno sociale: a Riccione, la voce di Lucio Dalla continua a emozionare e a unire.