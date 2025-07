Riccione. Salvata una bambina caduta in acqua nel porto: la sindaca Angelini ringrazia il carabiniere per l’eroico gesto

Questa mattina, nella residenza comunale, la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa hanno ricevuto l’Appuntato scelto Giovanni Giugliano, carabiniere del Nucleo radiomobile di Riccione, insieme al Capitano Valerio Monte, comandante della Compagnia dei carabinieri di Riccione, e al Tenente Matteo Tagliaferri, per esprimere personalmente la gratitudine dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità nei confronti del militare, protagonista di un gesto di straordinario coraggio.

Durante i festeggiamenti per la Madonna del Mare, domenica scorsa (20 luglio 2025), Giovanni Giugliano – libero dal servizio – si è lanciato senza esitazione nelle acque del porto per salvare una bambina di 9 anni, in carrozzina e in vacanza con la famiglia, accidentalmente caduta dalla banchina durante lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

A prestare immediato soccorso è stata anche una donna presente tra la folla. La bambina è stata subito tratta in salvo, l’intervento tempestivo ha scongiurato una tragedia e ha suscitato l’applauso commosso dei presenti. La piccola è stata subito affidata al personale sanitario presente sul posto per l’evento, che le ha prestato le prime cure.

“Quello compiuto dal carabiniere Giugliano è un atto di grande coraggio, altruismo e umanità – ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini, ringraziando l’Arma per il prezioso servizio di presidio del territorio a garanzia della sicurezza di riccionesi e ospiti della città – . A nome della città lo ringrazio per averci ricordato, con il suo gesto, il valore del senso civico e della prontezza d’animo anche fuori dal servizio. Un esempio di dedizione che merita il nostro riconoscimento più sentito”.

Comune di Riccione