Riccione. Scontro tra moto e auto, entrambe con targa sammarinese: motociclista ferito

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in via Montescudo, nel comune di Riccione, coinvolgendo una moto BMW F 800 R e un’Audi Q2, entrambe con targhe sammarinesi. La collisione è avvenuta mentre i veicoli procedevano in direzione Rimini.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo più grande si sarebbe arrestato, probabilmente per svoltare in via Moreta. La moto, che seguiva in stessa direzione, ha tentato di frenare, come testimoniano i segni di frenata sull’asfalto, ma non è riuscita a evitare l’impatto, centrando il retro dell’auto. Il motociclista, un uomo di 55 anni, è stato sbalzato a terra nell’urto.

Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica. Le condizioni dell’uomo sono apparse inizialmente gravi, tanto che è stato attivato l’elisoccorso, poi rientrato. Dopo le prime cure sul posto, il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Rimini con un codice di media gravità.

Le forze dell’ordine, rappresentate dalla Polizia Locale di Riccione, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire il traffico in zona. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.