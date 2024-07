RICCIONE, SERATE DI MUSICA E SOLIDARIETÀ NEL QUARTIERE FONTANELLE

SECONDO APPUNTAMENTO, DOMENICA 28 LUGLIO, CON IL TRIBUTO A DE ANDRE’ DELLA BAND “FABER NOSTER”

GLI EVENTI SONO ORGANIZZATI DA PARKINSON IN RETE E ANMIC CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI RICCIONE

Riccione, 25/7/2024 – Prosegue il cartellone di serate per il quartiere Fontanelle di Riccione, nella Piazza di Via Sicilia.

Le associazioni Parkinson in rete e l’Anmic, che operano in tutta la provincia di Rimini, con il patrocinio del Comune di Riccione, hanno organizzato tre serate di musica e solidarietà per allietare sia i residenti che i turisti e naturalmente tutti gli iscritti alle due associazioni.

Dopo il successo del concerto di Sergio Casabianca e la sua band Le Gocce, domenica 28 luglio, alle 21,30, sarà la volta del tributo a De Andrè con la band ufficiale dei Faber Noster, che fa parte della Fondazione De Andrè di Reggio Emilia.

La serata finale, invece, si terrà ad agosto con un mega spettacolo dal titolo il “re degli ignoranti” con le canzoni della nostra vita di Adriano Celentano.

L’ingresso sarà a offerta libera con una donazione consapevole a partire da 5 € per permettere di mantenere attive le attività delle associazioni che vanno dai volontari e dai vari servizi che le associazioni offrono ai loro iscritti. Ci sarà la possibilità anche di cenare con i deliziosi cassoni di ‘Selvaggia’.

“La prima serata con Sergio Casabianca è andata piuttosto bene, anche se avevamo dovuto rimandarla per il maltempo – raccontano gli organizzatori -. Non vediamo l’ora di vivere questo secondo appuntamento dedicato a De Andrè”.