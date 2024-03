Riccione. Serviti alimenti e bevande, multa al circolo per anziani. Carabinieri, Nas e Ispettorato del lavoro scoprono violazioni durante un controllo

Circolo anziani nei guai nell’entroterra riccionese. Il presidente, insieme ai responsabili della gestione del bar all’interno dei locali, è stato multato per aver servito alimenti e bevande senza l’autorizzazione necessaria. I controlli sono stati effettuati dai Carabinieri, dal personale del Nas e dall’Ispettorato del Lavoro, che hanno scoperto queste violazioni durante una visita ai locali del circolo.

I soci del circolo, in gran parte pensionati, si ritrovano per trascorrere del tempo insieme chiacchierando o giocando a carte. Tuttavia, oltre alle attività ricreative, è emerso che venivano anche serviti cibi e bevande senza le dovute autorizzazioni, creando così un rischio per la salute dei frequentatori.

Il presidente del circolo dovrà ora affrontare le conseguenze di queste violazioni, con sanzioni amministrative che potrebbero influire sul futuro funzionamento del circolo stesso. È importante rispettare le normative previste dalla legge per garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli utenti del circolo.

I controlli continueranno per garantire il rispetto delle normative e la legalità all’interno del circolo, e per evitare che situazioni simili si verifichino in futuro. Si invitano tutti i gestori di locali pubblici a rispettare le regole e ad ottenere le necessarie autorizzazioni prima di offrire servizi alimentari e di bevande ai propri clienti.