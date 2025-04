Riccione si accende di passione per la scherma: attesi 3.141 giovani atleti per 12.000 presenze negli hotel della città

Una gara, una festa, una magia: sono ben 3.141 i giovani atleti che animeranno Riccione in occasione della 61esima edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, in programma dal 30 aprile al 7 maggio 2025 al Play Hall, il palazzetto dello sport di viale Carpi, storico palcoscenico della manifestazione.

Un numero straordinario, a cui si aggiungono genitori accompagnatori, tecnici e dirigenti, per un totale stimato di almeno 12.000 presenze nelle strutture ricettive della città grazie al supporto organizzativo e di accoglienza di Promhotels Riccione. Un autentico motore di energia sportiva, turistica ed economica che conferma Riccione come punto di riferimento imprescindibile per la scherma giovanile italiana e come capitale dell’accoglienza.

Saranno infatti 413 fiorettiste, 518 fiorettisti, 236 sciabolatrici, 340 sciabolatori, 707 spadiste e 931 spadisti a contendersi i titoli delle 24 competizioni previste, accompagnati dai loro team e sostenuti da famiglie e amici che coloreranno Riccione di entusiasmo e passione sportiva.

Dal 2012 il Play Hall è il cuore pulsante di questa grande festa della scherma, e anche quest’anno Riccione si prepara ad accogliere migliaia di persone in un evento che non è solo sportivo, ma anche sociale, educativo e turistico, grazie al fondamentale sostegno dell’amministrazione comunale e della comunità locale.

Ogni giornata vedrà assegnare titoli nelle categorie Under 14, prima per il fioretto e la sciabola (30 aprile – 3 maggio), poi per la spada (4 – 7 maggio). Il Gran Premio Giovanissimi – intitolato dal 2005 al suo fondatore, Renzo Nostini – è cresciuto negli anni con il supporto del progetto “Kinder Joy of Moving”, partner valoriale della Federazione Italiana Scherma.

Difficile raccontare sulla carta il fascino e la bellezza del GPG – acronimo del cuore per ogni appassionato di scherma (gran premio giovanissimi) – soltanto nei numeri, ma alcuni di “Riccione 2025” vale la pena citarli: 413 fiorettiste, 518 fiorettisti, 236 sciabolatrici, 340 sciabolatori, 707 spadiste e 931 spadisti, per un totale – appunto – di 3.141 atleti partecipanti con al seguito i propri (tantissimi) tecnici e dirigenti di società, e soprattutto con i loro genitori primi tifosi; e poi 75 arbitri, quattro computeristi, otto tra direttori di torneo e componenti di Commissione GSA. Per tutti, dai dirigenti federali al personale FIS, passando per medici, fisioterapisti, armieri e volontari di supporto, un grande impegno per questa 61esima edizione.

Non mancheranno eventi collaterali di rilievo: sabato 3 maggio la cerimonia di premiazione del progetto “Incentivazione allo Studio” premierà 145 giovani atleti meritevoli anche a livello scolastico, mentre domenica 4 maggio sarà dedicata alla “Festa della Scherma Paralimpica Under 14”, un inno all’inclusione e alla forza dello sport.

Inoltre, lunedì 5 maggio, Riccione passerà simbolicamente il testimone a Piacenza, sede dei prossimi Campionati Italiani Assoluti, con un evento speciale che vedrà protagonisti Valentina Vezzali, leggenda olimpica e mondiale del fioretto italiano, oggi Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, e Daniele Garozzo, campione olimpico a Rio 2016 e Vicepresidente vicario della Federazione Italiana Scherma..

Il GPG 2025 sarà anche la prima edizione con il nuovo Presidente federale Luigi Mazzone e il Consiglio eletto a gennaio 2025, pronti a raccogliere l’entusiasmo e il futuro della scherma italiana.

Tutte le fasi finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Scherma, con aggiornamenti live dai canali social ufficiali.

Comunicato Stampa – Comune di Riccione