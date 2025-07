Riccione. Si chiude Cinè 2025: crescono le presenze con la 14^ edizione

Con un bilancio sorprendente si chiude la 14ma edizione di Ciné, manifestazione promossa da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) in collaborazione con ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici), con la partecipazione di ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi, che dal 1 al 4 luglio ha riunito a Riccione l’industria cinematografica italiana.

1900 gli accreditati nei quattro giorni, tra esercenti, distributori, produttori, artisti e stampa, con un incremento di circa il 6% rispetto al numero, già in crescita, dell’edizione precedente, confermando il trend positivo della manifestazione.

La quattro giorni riccionese ha ospitato 20 tra convention e presentazioni delle società di distribuzione che hanno mostrato alla platea di addetti ai lavori tutto il cinema della stagione 2025/2026 (01 Distribution, Adler Entertainment, Bim Distribuzione, Eagle Pictures, Europictures, Fandango, FilmClub Distribuzione, I Wonder Pictures, Lucky Red, Medusa Film, Movies Inspired, Notorious Pictures, Officine Ubu, PiperFilm, Plaion Pictures, The Walt Disney Company, Universal Pictures, Vision Distribution, Wanted Cinema, Warner Bros. Discovery). Durante le convention sono state annunciate notizie rilevanti sui titoli in uscita e presentati contenuti esclusivi in anteprima assoluta, confermando il ruolo chiave di Ciné non solo come momento di aggiornamento e divulgazione per il settore, ma anche come evento strategico per l’intera filiera cinematografica nazionale.

Non sono mancati i momenti di approfondimento con i 2 convegni a cura di Box Office e ACEC e il talk a cura di Unione Editori e Creators Digitali ANICA, a cui si sono aggiunti 10 appuntamenti tra anteprime ed eventi speciali e 5 serate sold-out nell’arena a cielo aperto di Ciné in Città alla presenza di grandi nomi del nostro cinema italiano, tra cui la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio ANICA 80 alla presenza della Senatrice Lucia Borgonzoni, Sottosegretario alla Cultura, che ha visto sul palco tantissimi ospiti premiati per le migliori opere prime dell’anno.

Speciale come sempre la presenza dei talenti del cinema italiano, che hanno impreziosito le convention della sala Concordia, raccontando al pubblico di addetti ai lavori tutto il cinema della prossima stagione, e che hanno animato le serate dell’arena a cielo aperto di Ciné in Città: Diego Abatantuono, Claudio Amendola, Max Angioni, Jacopo Bonvicini, Massimiliano Bruno, Geppi Cucciari, Volfango De Biasi, Gianni De Blasi, Andrea Di Stefano, Emanuela Fanelli, Pierfrancesco Favino, Anna Foglietta, Monica Guerritore, Maurizio Lastrico, Edoardo Leo, Guendalina Losito, Valerio Mastandrea, Tiziano Menichelli, Romana Maggiora Vergano, Naska, Lillo Petrolo, Michele Riondino, Paolo Rossi, Yuri Tuci, Margherita Vicario, Paolo Virzì.

Oltre a confermare la crescita costante della manifestazione, i numeri di questa edizione testimoniano una ricaduta positiva sull’indotto economico e turistico della città di Riccione, sempre più centrale nel panorama dell’industria cinematografica italiana: Ciné è stato percepito in tutta la città, con un’importante occupazione alberghiera e un impatto sul tessuto economico locale. La manifestazione ha saputo trasformare Riccione in una vera e propria “città del cinema”, dove la presenza dell’industria si è fusa con la vivacità della stagione estiva.

Ottimo riscontro anche per Ciné Camp, il campus under 18 organizzato in collaborazione con il Giffoni Film Festival, che ha coinvolto 140 ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni in un programma ricco di film, laboratori e incontri con le star.

In parallelo Ciné ha ospitato anche il Trade Show, momento dedicato alle novità tecnologiche e ai servizi per il settore cinematografico, con la presenza delle principali aziende italiane e internazionali.