Riccione, si preannuncia un weekend intenso tra musica, cultura, sport e sapori dal mondo

Sarà un fine settimana ricco di eventi quello che attende cittadini e visitatori a Riccione, con un fitto calendario di iniziative che spaziano dalla musica alla cultura, passando per lo sport, la convivialità e l’inclusione. Il Comune propone numerosi appuntamenti distribuiti in vari luoghi della città, pensati per coinvolgere tutte le fasce d’età e offrire occasioni di incontro e partecipazione.

Musica diffusa e arte in strada

Venerdì 16 maggio torna “Riccione piano e forte”, il progetto musicale che animerà viale Ceccarini e il centro storico con 10 pianoforti e 30 esibizioni dal vivo, dalle 19 alle 22. I protagonisti saranno pianisti e docenti del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, che accompagneranno la passeggiata serale con un repertorio classico e contemporaneo.

Cultura per bambini e famiglie

Sempre venerdì alle 17, la Biblioteca comunale ospiterà il secondo appuntamento del ciclo “Storie tra le nuvole”, con la lettura del libro Ma che brutta giornata di Barbara Marini, seguita da un laboratorio creativo di collage rivolto a bambini tra i 5 e i 10 anni.

Cena di quartiere tra culture e tradizioni

In piazzale Fontanelle, dalle 19 alle 22, andrà in scena “La Ligacia”, cena comunitaria multietnica a buffet ispirata alla storica “cena portarella”. I piatti preparati da cittadine di diverse origini verranno cucinati dagli studenti della scuola alberghiera IAL di Riccione. Il momento conviviale sarà arricchito dai racconti dell’attrice Francesca Airaudo.

Diritti e riflessione con il cinema

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, alle 20:30 il Centro della Pesa ospiterà la proiezione del film Tomboy, con successivo dibattito condotto da esperti e attivisti del territorio.

Arte e fotografia

Prosegue fino a domenica 18 maggio al Palazzo del Turismo la mostra “Viaggio nel colore” del Centro arti figurative di Riccione, che espone opere di bambini e adulti partecipanti ai corsi annuali. A Villa Mussolini, invece, è visitabile “Mare Magnum”, una selezione di scatti balneari realizzati dai grandi fotografi dell’agenzia Magnum, tra cui Scianna e Parr.

Sport: la scherma al Playhall

Il Playhall di Riccione ospita da venerdì i Campionati nazionali Gold assoluti di scherma, che coinvolgeranno circa 650 atleti da tutta Italia per tre giornate di gare.

Scuola e ambiente protagonisti

Al Castello degli Agolanti, fino al 28 maggio, è in corso la rassegna conclusiva del progetto “Riccione Scuola – Beni naturali, ambientali e culturali”. Tra gli eventi del weekend: sabato 17 i laboratori musicali per bambini a cura di Marco Capelli e domenica 18 il “Patentino cinofilo Junior” promosso dal canile comunale.

Mostra scolastica sulla lettura

Da sabato 17 maggio e fino al 6 giugno, il Centro della Pesa ospita anche la mostra del progetto “Lettura” dell’Istituto comprensivo Zavalloni, con lavori realizzati dai bambini durante l’anno scolastico.

Con eventi diffusi in tutta la città, Riccione si conferma anche questo fine settimana un punto di riferimento per chi cerca cultura, inclusione, relax e partecipazione.