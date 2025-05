Riccione si prepara all’estate: isole pedonali e nuovi parcheggi per una città più vivibile

Con il ponte del 2 giugno, che segna l’inizio anticipato della stagione estiva, Riccione si organizza per accogliere turisti e residenti con una serie di interventi mirati a migliorare la mobilità, la sicurezza e la fruizione degli spazi pubblici.

Da questa sera, venerdì 30 maggio, entrano in funzione le isole pedonali nei principali viali dello shopping, per permettere passeggiate serali in tranquillità e senza traffico. Contemporaneamente, vengono attivati nuovi parcometri e si istituiscono aree di sosta a pagamento, con l’obiettivo di favorire una migliore rotazione dei posti auto e ridurre i disagi alla circolazione. Tra le novità anche un nuovo parcheggio aperto al pubblico nel fine settimana in viale paolieri lungo il porto canale.

Isole pedonali a Riccione

A partire da questa sera saranno attive le isole pedonali in viale Dante, viale San Martino, viale Gramsci e viale Tasso, per garantire passeggiate serali sicure e piacevoli. Il traffico veicolare sarà sospeso in viale San Martino e viale Gramsci dalle 18:00 alle 02:00, in viale Dante, da viale Verdi a viale Bellini, nelle stesse fasce orarie, mentre in viale Tasso, da viale Cavalcanti a viale Verdi, la chiusura sarà attiva dalle 20:00 a mezzanotte. L’amministrazione ricorda inoltre i divieti di sosta lungo le traverse del lungomare che vanno da viale San Martino a viale Cesare Battisti, validi dall’1 giugno al 15 settembre, per agevolare il deflusso e garantire maggiore sicurezza.

Attivazione aree parcometri

Dal 1° giugno al 15 settembre, il Comune di Riccione istituisce il pagamento della sosta tramite parcometri in più zone della città per migliorare la rotazione dei posti auto e la gestione del traffico. Saranno interessati i viali Fratelli Bandiera, Ugo Bassi, Francesco Baracca, viale Torino lato monte (102 posti auto) e viale Vespucci angolo viale Da Verazzano (400 posti auto).

La tariffa oraria è di 0,60 euro, con un massimo giornaliero di 3,00 euro, e sono previste fasce orarie specifiche per ciascuna zona. Le attività con partita IVA possono richiedere fino a due abbonamenti stagionali a 150 euro ciascuno.

Sono previste esenzioni per veicoli di enti pubblici, persone invalide e mezzi di soccorso. L’intervento mira a migliorare la rotazione dei posti auto in aree di particolare rilevanza urbanistica e traffico.

Nuovo parcheggio in viale Paolieri, aperto al pubblico nel fine settimana

Sono in arrivo 118 nuovi posti auto in viale paolieri, lungo il porto canale, per far fronte alla riduzione di stalli causata dai lavori di riqualificazione in viale Parini e viale Bellini. Il Comune ha approvato un progetto che prevede la sistemazione dell’area con livellamento, pulizia, illuminazione e segnaletica.

Il parcheggio sarà aperto ogni anno dal venerdì prima di Pasqua fino al 30 settembre, dalle 8:00 alle 2:00 del giorno successivo, con una tariffa oraria di 0,60 euro o giornaliera di 5 euro, con possibilità di sosta illimitata. Sono previste esenzioni per veicoli pubblici, mezzi di soccorso e persone con disabilità.