Riccione, Sofia Caltagirone trionfa nella gara di zona tecnica: Rebecca Aiello protagonista in Bundesliga

Continua a brillare la stella di Sofia Caltagirone, giovane talento della Ginnastica Riccione Academy, che dopo aver conquistato il titolo regionale, si è imposta anche nella gara di zona tecnica GAF Gold Allieve A1, ottenendo un eccellente punteggio all-around di 65.350. La vittoria le garantisce l’accesso alla prestigiosa finalissima nazionale in programma a maggio a Civitavecchia.

Nel frattempo, un altro motivo di orgoglio per la società arriva da Rebecca Aiello, punta di diamante della squadra di Serie A1 della Perla Verde. L’atleta azzurra, accompagnata dal direttore tecnico Anton Stolyar, ha preso parte nel fine settimana alla Bundesliga tedesca, difendendo i colori della Turngemeinschaft Mannheim. Aiello ha portato in gara elementi di alto livello, tra cui la nuova parallela, contribuendo in modo determinante al secondo posto della squadra.

I successi di Sofia Caltagirone e Rebecca Aiello confermano il livello sempre più alto raggiunto dalla Ginnastica Riccione Academy, capace di formare atlete competitive sia a livello nazionale sia internazionale. La società guarda ora con entusiasmo agli appuntamenti futuri, forte di una crescita costante che proietta le sue giovani ginnaste tra le protagoniste assolute della scena.