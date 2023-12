Riccione. Sold out da sogno per Elio Germano e Teho Teardo a Riccione

In questo testo scritto di getto, Pasolini parla con le voci degli italiani che nel secondo dopoguerra attraversavano illegalmente il confine per raggiungere la Jugoslavia, stremati dalla povertà, attratti dal comunismo e dalla speranza di un lavoro dignitoso e di cibo per tutti. Scritto prima di Ragazzi di vita e di Una vita violenta, ma pubblicato solo nel 1962, Il sogno di una cosa è al tempo stesso il romanzo d’esordio e l’ultima tappa della stagione narrativa di Pasolini. Germano e Teardo lo riportano all’attenzione collettiva in una versione fatta di parole e musica.