Riccione, solidarietà protagonista del weekend con raccolte, musica e giovani volontari

Un fine settimana tutto dedicato all’impegno sociale, tra raccolte benefiche, musica dal vivo e testimonianze di altruismo quotidiano. Sabato 5 e domenica 6 aprile, la città di Riccione ospiterà una nuova edizione del tradizionale appuntamento primaverile con il Campo Lavoro Missionario, iniziativa che trasforma la generosità dei cittadini in aiuti concreti per progetti umanitari in Italia e all’estero.

Fulcro della manifestazione sarà la grande operazione di raccolta di beni usati – indumenti, libri, giocattoli, elettrodomestici e materiali riciclabili – che si svolgerà presso l’area del Luna Park di viale Vespucci 6. Qui i volontari saranno al lavoro per accogliere e selezionare i materiali donati dalla cittadinanza, destinati a finanziare interventi solidali in varie parti del mondo.

Ma il Campo Lavoro è anche un’occasione per rinsaldare il senso di comunità attraverso momenti culturali e di festa. In questo spirito, sabato sera alle 20.30 piazza Stella Maris si animerà con la seconda edizione di “Voci in Missione”, concerto gratuito che vede protagonisti giovani artisti del territorio come Beart e Savo. L’evento, promosso anche con la collaborazione di Avis Riccione, intende diffondere il valore della donazione del sangue e rafforzare il legame tra cittadinanza attiva e benessere collettivo.

Ad accompagnare la serata, tra note e riflessioni, ci saranno anche stand informativi a cura di Avis e momenti di intrattenimento guidati da La Romy e Biacs, che presenteranno gli artisti e coinvolgeranno il pubblico.

Oltre alla raccolta tradizionale, quest’anno sarà possibile visitare un piccolo mercatino solidale allestito all’interno del centro di raccolta, con gadget e cimeli sportivi donati da un cittadino anonimo. Un gesto di generosità che arricchisce ulteriormente il messaggio dell’iniziativa: trasformare oggetti dimenticati in strumenti di speranza.

Per partecipare alla raccolta, è consigliato suddividere i beni donati per tipologia (vestiti, giocattoli, piccoli elettrodomestici, ecc.), utilizzando scatole o sacchi etichettati per facilitare le operazioni logistiche. Sono esclusi mobili, vetro, materassi, TV, frigoriferi, condizionatori e materiali difficili da smaltire.

L’evento, patrocinato dal Comune di Riccione, è accessibile a tutti e rappresenta una concreta opportunità per contribuire a progetti di solidarietà, riscoprendo il valore del dono e della collaborazione.