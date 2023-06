Riccione. Sorpreso a rubare uno zaino ad Aquafan: minorenne arrestato anche per possesso di stupefacenti

Minorenne arrestato in flagranza nel parco acquatico per rapina e ricettazione, oltre a una denuncia per possesso di droga. E’ accaduto ieri pomeriggio ad Aquafan nell’ambito dei servizi svolti dai Carabinieri per contrastare il fenomeno delle ì “baby gang”. I militari della Sezione Radiomobile del NOR di Riccione erano intervenuti su segnalazione del personale per la sicurezza del parco, dove il ragazzino, italiano di origini nordafricane e residente nel pesarese, era stato bloccato dopo aver sottratto lo zaino ad un visitatore. Il minorenne stava tentando di guadagnare la fuga, spintonando e strattonando gli operatori di sicurezza in servizio di vigilanza che gli si erano frapposti per fermarlo.

Dalla perquisizione personale eseguita dai militari dell’Arma, il giovane è stato trovato inoltre in possesso di una tessera sanitaria risultata rubata a Pesaro, nonché di 11 grammi di hashish suddivisi in 14 dosi, nascoste negli slip.

Lo zaino è stato restituito al proprietario, mentre la tessera sanitaria e lo stupefacente sono stati posti in sequestro. Dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato tradotto nel carcere minorile di Bologna, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.

Oggi l’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale dei Minori di Bologna, che ha anche disposto il collocamento dell’indagato presso una Comunità dei Minori.

A stagione turistica appena iniziata, i Carabinieri della Perla stanno già esercitando il massimo controllo sui flussi di giovanissimi in riviera, con verifiche serrate fin dal loro arrivo nella stazione ferriviaria, secondo le modalità già messe in atto lo scorso anno in collaborazione con le altre forze dell’ordine, che avevano portato a risultati molto soddifacenti.