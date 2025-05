Riccione. Sospettato di aver commesso tre furti in centro, denunciato dai Carabinieri 36enne pregiudicato

Durante il fine settimana appena trascorso, i Carabinieri di Riccione hanno rintracciato e denunciato un pregiudicato di 36 anni, sospettato di aver commesso tre furti nel centro. Dopo averlo visto transitare senza casco su un ciclomotore, i militari hanno cercato di fermarlo, ma l’uomo è fuggito. Tuttavia, è stato successivamente rintracciato a bordo dello stesso scooter rubato. Durante una perquisizione nella sua camera d’hotel, sono stati trovati arnesi da scasso e materiale rubato da un altro hotel. È stato denunciato per il furto del ciclomotore, il furto nell’hotel e una gelateria. Non essendoci prove per l’arresto, è stato denunciato a piede libero e la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.