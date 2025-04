Riccione. Strada Statale 16 chiusa due notti per i lavori di asfaltatura tra viale Sardegna e la Rotonda dei Pianeti

L’amministrazione comunale di Riccione informa che a partire da lunedì 7 aprile prenderanno il via i lavori di asfaltatura del tratto della Strada Statale 16 compreso tra viale Sardegna e la Rotonda dei Pianeti.

L’intervento rientra nel programma di riqualificazione dell’infrastruttura viaria già oggetto, nei mesi scorsi, dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria in corrispondenza di viale Abruzzi e per la messa in sicurezza dell’incrocio con viale Sardegna — due punti critici della viabilità cittadina, spesso purtroppo teatro di incidenti, anche gravi, che da tempo richiedevano un intervento strutturale risolutivo.

I lavori inizieranno alle ore 6:00 di lunedì 7 aprile con l’innalzamento dei chiusini e proseguiranno per tutta la giornata. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, dalle 6:00 alle 20:00 il traffico lungo la SS16 sarà regolato a senso unico alternato mediante impianti semaforici temporanei.

Contestualmente, saranno chiusi al traffico viale Abruzzi (fino a viale Campania) e viale Cassino (fino a Corso Fratelli Cervi).

Una volta completate le operazioni preliminari, si procederà alla posa del nuovo tappeto stradale, realizzato con asfalto fonoassorbente di ultima generazione, un materiale che garantisce una maggiore qualità acustica e durabilità, sebbene richieda tempi di posa più lunghi rispetto agli asfalti tradizionali.

Per questa ragione, si rende necessaria la chiusura totale della SS16 tra viale Sardegna e la Rotonda dei Pianeti nei seguenti orari:

-dalle 20.00 di lunedì 7 aprile alle 6.00 di martedì 8 aprile

-dalle 20.00 di martedì 8 aprile alle 6.00 di mercoledì 9 aprile

Le tempistiche dell’intervento sono state accuratamente pianificate per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, concentrando le fasi più impattanti durante le ore notturne e limitando quanto possibile le interruzioni al traffico diurno.

L’amministrazione ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione, sottolineando che questi lavori rappresentano un passo importante per aumentare la sicurezza stradale e migliorare la qualità della mobilità urbana, a beneficio dell’intera comunità.

Comune di Riccione