Riccione Summer Jazz, successo per i Patagarri e attesa per la MYO Orchestra: ritmo, energia e giovani talenti accendono la città

È entrata nel vivo la programmazione di Riccione Summer Jazz, la rassegna che in pochi giorni ha già offerto momenti indimenticabili agli appassionati del genere. Dopo il debutto con Billy Cobham e la sua Spectrum 50 Band, seguita dal suggestivo live all’alba de La Niña sulla spiaggia di piazzale San Martino, ieri sera piazzale Ceccarini ha vibrato sotto le note energiche dei Patagarri, giovane e travolgente band milanese.

Il gruppo, formato da Francesco Parazzoli, Jacopo Protti, Daniele Corradi, Giovanni e Arturo Monaco, ha presentato il suo album d’esordio L’ultima ruota del caravan. Una miscela esplosiva di jazz, swing e rap, tra virtuosismi, ironia teatrale e momenti di improvvisazione che hanno trasformato il concerto in una vera e propria festa collettiva. Brani come Sogni e Sole Zingaro hanno raccontato storie di riscatto e umanità, in un intreccio tra tradizione e modernità. A chiudere, una scatenata versione di Bella ciao che ha fatto esplodere la piazza.

Ma Riccione non si ferma: questa sera, lunedì 28 luglio, appuntamento nella Sala Granturismo alle 21:30 con la MYO – Mondaino Young Orchestra, considerata la big band più giovane d’Europa. L’ensemble, diretta dal sassofonista Stefano Bedetti con la partecipazione straordinaria del clarinettista Nico Gori, proporrà un omaggio alla golden age delle big band, evocando le atmosfere di Benny Goodman e Gerry Mulligan attraverso arrangiamenti curati e un’energia contagiosa.

La programmazione prosegue fino al 3 agosto con nomi di primo piano: domani Francesca Tandoi Trio a piazzale Ceccarini, il 30 Paolo Fresu & Omar Sosa con Food, il 31 Andrea Mingardi con Riccione I Love You, fino all’alba del 3 agosto con Cesare Picco in The Köln Concert sulla spiaggia del Sole e, in serata, il quartetto di Stefano Di Battista con Morricone Stories.

Parallelamente al festival, la Galleria d’arte moderna Villa Franceschi ospita fino al 7 settembre la mostra fotografica “Bravo Jazz Riccione. Leggende del jazz negli anni ’80”, a cura di Giorgio Conti e con gli scatti d’archivio di Flavio Marchetti, memoria visiva di un’epoca d’oro per il jazz riccionese.

Il Riccione Summer Jazz è promosso dall’Associazione Musicale Gaspare Tirincanti, con il patrocinio del Comune di Riccione, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura, in collaborazione con Siena Jazz e la Fondazione Gerry & Franca Mulligan.