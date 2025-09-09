Riccione. Tango, valzer e mazurca in piazza San Lorenzo. Venerdì 12 settembre serata dedicata al tango con lo spettacolo di Romagna Portegna, sabato 13 valzer, mazurca, balli popolari e internazionali con la Rimini Dance Company

L’estate prosegue a San Lorenzo con due serate all’insegna della musica e della danza. Venerdì 12 e sabato 13 settembre la piazza del quartiere si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando artisti e scuole di ballo per due appuntamenti dedicati a tango, valzer e mazurca, a cura del Comitato d’area San Lorenzo.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 12 settembre, a partire dalle ore 20:30, con una serata interamente dedicata al tango. Protagonisti saranno i ballerini dell’associazione Romagna Portegna – dedita alla diffusione della cultura argentina in tutte le sue forme e in particolare nel ballo del tango – che accompagneranno il pubblico in un viaggio intenso tra le atmosfere di Buenos Aires. Una voce narrante guiderà gli spettatori alla scoperta delle storie e delle suggestioni legate a questo ballo iconico. Nella prima parte della serata, coppie di ballerini porteranno in scena il tango classico, il vals e la milonga, in un percorso che attraversa stili ed epoche. Successivamente, la piazza si trasformerà in una grande pista collettiva: il pubblico sarà coinvolto e potrà cimentarsi nei primi passi del tango.

Sabato 13 settembre, sempre dalle ore 20:30, sarà il momento della Rimini Dance Company, guidata dai maestri Enrico e Chiara, che animerà la piazza con una serata all’insegna del valzer e della mazurca. Lo spettacolo proporrà un ricco repertorio di balli popolari e anche internazionali: dalle danze folk alle latinoamericane, dai balli caraibici al tango argentino, fino ai balli di gruppo e al boogie woogie.

Due giorni di festa, energia e movimento pensati per coinvolgere non solo gli appassionati di danza, ma anche cittadini e turisti desiderosi di vivere le serate di fine estate tra spettacoli e tradizioni popolari.

