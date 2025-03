Riccione. Terribile impatto sulla circonvallazione: scooterista 39enne perde la vita

Incidente stradale sulla Statale 16 all’altezza di Riccione. Ha perso la vita in un terribile impatto sulla circonvallazione, all’incrocio con viale Sardegna, Elia Bertuccioli, 39enne di San Giovanni in Marignano. Verso le 21.30 di ieri sera, il suo scooter è stato coinvolto in una collisione con una Jeep Renegade. L’uomo è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118, ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Riccione, ma purtroppo durante la notte è deceduto. Secondo le prime informazioni, sembra che la Jeep Renegade stesse svoltando in via Anzio, causando l’impatto fatale per lo scooterista. Sono in corso indagini da parte della Polizia Municipale.