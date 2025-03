Riccione: Torna l’aperitivo solidale in memoria di Francesca Conti a sostegno del Centro 21

Un appuntamento imperdibile ritorna a Riccione: l’aperitivo solidale in ricordo di Francesca Conti. Quest’anno, come in passato, l’iniziativa vuole non solo onorare la memoria di Francesca, ma anche contribuire a un’importante causa sociale, sostenendo le attività del Centro 21. Questo evento, che da tempo rappresenta un momento di grande partecipazione e solidarietà, avrà luogo presso il ristorante/bar Pastrocchio di Riccione, un luogo che Francesca amava e che oggi diventa simbolo di un incontro speciale.

Una serata di solidarietà e ricordo

L’evento benefico è stato organizzato grazie alla collaborazione tra diverse realtà sindacali, tra cui Uil Fpl, Uil Polizia, Usif, Uil Pa P.P. e Uil Pa V.V.F.F, insieme alla famiglia di Francesca Conti, con il fine di non dimenticare una giovane vita spezzata troppo presto. Francesca, insieme ad altri cinque ragazzi, ha tragicamente perso la vita in un incidente avvenuto il 7 ottobre 2022 sull’autostrada A4. Un incidente che ha sconvolto non solo la comunità di Riccione, ma anche quella del Centro 21, una realtà che aveva visto Francesca crescere e partecipare attivamente alle sue attività.

Un evento per ricordare Francesca e continuare il suo impegno

Il ricordo di Francesca è da sempre legato alla sua personalità vivace, alla sua allegria contagiosa e alla sua voglia di mettersi in gioco per gli altri. Con il nome “Aperifrancy”, l’aperitivo di quest’anno si propone di celebrare la sua energia e, al tempo stesso, di contribuire al sostegno del Centro 21, che continua a portare avanti progetti fondamentali per il benessere dei suoi giovani partecipanti. Il ricavato dell’evento andrà infatti a supporto delle attività del Centro, che da anni si occupa di educazione e inclusione sociale.

Un appuntamento che unisce

L’aperitivo solidale è diventato nel tempo un punto di riferimento per tutti coloro che hanno conosciuto Francesca e che desiderano continuare a onorarne la memoria, portando avanti i valori che lei incarnava. Ogni anno, questo evento si arricchisce di nuovi volti e nuove storie, unendo amici, familiari e sostenitori del Centro 21 in un’atmosfera di solidarietà e condivisione.

Dettagli dell’evento

L'aperitivo si terrà presso il ristorante/bar Pastrocchio, situato in via Cortemaggiore n.6a, Riccione. L'ingresso sarà aperto a tutti, e la partecipazione è un'opportunità per contribuire a una causa importante, ricordando al contempo una persona speciale.

Un’occasione unica per celebrare Francesca, la sua energia e il suo impegno, e per fare la differenza nella vita di tanti ragazzi e ragazze del Centro 21. Non mancare!

