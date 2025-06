Riccione, tornano i laboratori gratuiti del progetto “Giovani dappertutto” per un’estate di creatività all’arboreto Cicchetti

Dal 23 giugno al 28 luglio, all’arboreto Cicchetti di Riccione, tornano due laboratori gratuiti dedicati a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 34 anni, nell’ambito del progetto “Giovani dappertutto”, promosso dall’Assessorato ai Servizi alla persona.

Due laboratori per esprimersi e sperimentare

Il primo laboratorio, “Foto con smartphone & inspo social”, condotto da Angela Morri, si svolge in modalità itinerante all’interno del parco e in altri luoghi di Riccione scelti dagli stessi partecipanti. L’obiettivo è stimolare lo sguardo creativo sui luoghi della città e insegnare a usare il linguaggio visivo dei social media in modo consapevole per raccontare sé stessi attraverso il territorio. Gli incontri si tengono tutti i lunedì dalle 18:30 alle 20:30 nelle date: 23 e 30 giugno, 7, 14, 21 e 28 luglio. L’orario serale permette di catturare la luce e i colori più suggestivi al tramonto. È necessario portare uno smartphone personale.

Il secondo laboratorio, “Feuille et Maman”, è un percorso di ceramica creativa guidato da Giorgia Ciminelli, per esplorare la manualità e l’espressione personale creando opere uniche. Si svolge il giovedì dalle 18:30 alle 20:30 nei giorni 3, 10, 17 e 24 luglio. Tutti i materiali saranno forniti dall’esperta.

Entrambi i laboratori sono gratuiti e rappresentano un’occasione per socializzare, imparare e coltivare nuove passioni in un ambiente informale e accogliente.

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte online al seguente link:

Iscriviti qui

Un progetto costruito insieme al territorio

“Giovani dappertutto” fa parte del percorso regionale “Unione fa la Forza 6”, un’iniziativa inserita nella Legge regionale n. 14 del 2008 sulle politiche giovanili, che sostiene la partecipazione, l’inclusione e la crescita personale e sociale dei giovani in Emilia-Romagna.

Sul territorio di Riccione, il progetto è promosso dall’assessorato ai Servizi alla persona – Politiche giovanili, in collaborazione con la cooperativa sociale Il Millepiedi, l’associazione culturale Il Tassello mancante, l’associazione Punto giovane, l’associazione Sergio Zavatta e la cooperativa sociale 2.0 Il Maestrale.

“Giovani dappertutto” vuole essere uno spazio di incontro, crescita e condivisione, con laboratori pensati per stimolare creatività e partecipazione in luoghi accoglienti, dal Punto giovane agli spazi all’aperto e altre location diffuse.