Riccione, tra Beatles, simboli e arte: il 16 luglio torna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?” con Teresio Troll

Un viaggio affascinante tra musica, arte e simbolismo: mercoledì 16 luglio alle ore 21:15 torna l’appuntamento con la rassegna culturale “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”, nel giardino di Villa Lodi Fé. Protagonista della serata sarà Teresio Troll, artista poliedrico e studioso di linguaggi visivi e musicali, che condurrà il pubblico in un’esplorazione originale dal titolo:

“The Beatles, la Mela e L’Urlo di Munch”.

Un titolo curioso che anticipa un incontro altrettanto sorprendente: la serata si concentrerà su quegli elementi e simboli iconici — come la mela, il celebre urlo di Munch, e naturalmente i Beatles — capaci di unire epoche, arti e generazioni. Oggetti e opere apparentemente distanti si riveleranno invece intimamente connessi, veicolo di significati profondi ed emozioni collettive.

Dal rock all’angoscia esistenziale: un filo tra i linguaggi del Novecento

La “mela” diventa così ponte tra culture, religioni e arte contemporanea; “L’Urlo” di Munch si offre come specchio dell’anima moderna; mentre i Beatles rappresentano non solo una rivoluzione musicale, ma un fenomeno culturale globale. Teresio Troll, che da anni indaga il valore evocativo di icone e personaggi del Novecento (da Marilyn Monroe a Vermeer), accompagnerà il pubblico in un percorso interdisciplinare che mescola pittura, musica, filosofia e costume.

Un’estate tra cultura e convivialità

L’iniziativa fa parte della rassegna promossa dall’associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca, che ogni mercoledì fino al 29 agosto propone incontri divulgativi e culturali, aperti gratuitamente al pubblico. La cornice di Villa Lodi Fé, con il suo parco alberato, ospita un format che negli anni si è consolidato come uno degli eventi più apprezzati dell’estate riccionese.

Prossimi appuntamenti della rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”:

23 luglio: In viaggio con la musica con Gianni Fabbri e Secondo Casadei

30 luglio: Una donna del Novecento con Ester Sabetta

6 agosto: Il pensiero di Spinoza con Massimiliano Capra Casadio

13 agosto: Questa sera si fa musica con Safe Escape Life Music Band

20 agosto: L’orto botanico e le piante medicinali con Loris Bagli

27 agosto: Cucire la memoria con Sara Andruccioli

29 agosto (venerdì): Serata semiseria con Marta Sansavini, Ettore Tombesi, Diego Pulzoni, Nicoletta Marinelli e Pietro Macrelli

L’ingresso è libero. Un’occasione perfetta per vivere la cultura sotto le stelle.