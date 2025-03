Riccione. Tradizione, musica, cultura e divertimento per tutti nel terzo magico weekend del “Riccione Christmas Sea”

Teatro, musica, letture animate, attrazioni per grandi e piccini: il terzo weekend di dicembre a Riccione si riempie di magia e iniziative per tutti.

Il programma prende il via giovedì 12 dicembre con Luca Bizzarri, che salirà sul palco della Sala Concordia al Palazzo dei Congressi con “Non hanno un amico” dando inizio a una serie di eventi pensati per soddisfare ogni interesse e fascia d’età. Sabato 14 dicembre la rassegna “Dai cori al cuore” porterà l’atmosfera natalizia nella chiesa di San Lorenzo, mentre in biblioteca Zia Natalina farà felici i più piccoli con le sue letture animate. Il 14 e il 15 dicembre torna l’edizione speciale di “Wanderlust” al Grand Hotel, mentre nel weekend Babbo Natale accoglierà i bambini al Lungomare Ice Park dopo il suo tour nei quartieri, che farà tappa a San Lorenzo.

La passeggiata alla scoperta di Riccione si lascerà avvolgere dall’atmosfera festosa delle attrazioni e installazioni del “Riccione Christmas Sea”: dalla maestosa ruota panoramica con vista sul mare, alla lunga pista di pattinaggio, fino alle creature marine dell’Oasi di Babbo Natale, al villaggio delle prelibatezze enogastronomiche, al grande albero sul ponte del porto canale che illumina le barche ormeggiate e il suggestivo presepe allestito sulla Saviolina.

Per gli appassionati di fotografia, una tappa obbligata è Villa Mussolini, che ospita gli scatti di due icone della fotografia moderna: Jacques Henri Lartigue e André Kertész. Villa Franceschi, invece, propone una mostra dedicata alle donne palestinesi, curata da Andrea e Magda Photographers. Il 15 dicembre si concluderà al Centro della Pesa il percorso espositivo sulla liberazione di Riccione.

Domenica 15 dicembre, la sostenibilità sarà protagonista con i presepi realizzati dall’artista Alessandro Romani a Riccione Paese.

Luca Bizzarri alla Sala Concordia con “Non hanno un amico”

Questa sera, giovedì 12 dicembre (ore 21), all’interno del cartellone teatrale “La bella stagione di Riccione”, Luca Bizzarri porta in scena “Non hanno un amico”, al Palazzo dei Congressi (Sala Concordia). Lo spettacolo è ispirato all’omonimo podcast e incentrato sulla comunicazione politica, sui fenomeni social e sui costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale.

I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it e nei punti vendita Liveticket o presso la biglietteria del Palazzo del Turismo aperta giovedì dalle 14 alle 18.

Zia Natalina arriva in biblioteca

Sabato 14 dicembre torna a Riccione la zia più simpatica che ci sia, interpretata da Alessia Canducci, a raccontare le sue storie e trasportare i piccoli spettatori in un mondo affascinante, dove il racconto riesce ad animare oggetti e personaggi, a creare stupore e stimolare l’immaginazione, diventando al tempo stesso un’esperienza unica e ineguagliabile per la crescita e la formazione personale. Zia Natalina attende tutti i bambini in due speciali appuntamenti: alle 15:30 per quelli di età compresa tra i 6 e i 9 anni, alle 17 per i più piccoli di età compresa tra i 3 e i 5 anni.

“Dai cori al cuore” il concerto alla chiesa di San Lorenzo

Sabato 14 dicembre, la rassegna “Dai cori al cuore” si sposta alla chiesa di San Lorenzo con il concerto “Note di cielo, Note di mare”, interpretato dai cori Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo. Con “A million voices that sing as one”, le voci di tutti i cori, dai più piccoli di 6 anni fino alle ragazze delle Note in Crescendo, si uniranno in un’unica, straordinaria performance diretta da Fabio Pecci. La serata offrirà un repertorio variegato che spazierà tra musica sacra, natalizia, world music e pop, impreziosito da una speciale “première” corale. Il concerto rappresenta l’apice di un anno di intenso e straordinario lavoro di questi cori.

“Wanderlust”, il market di artigianato e design al Grand Hotel

La speciale edizione natalizia di “Wanderlust” si terrà sabato 14 (dalle 10 alle 21) e domenica 15 dicembre (dalle 10 alle 20) al Grand Hotel, per celebrare la magia del Natale attraverso la bellezza dell’artigianato. I visitatori potranno esplorare un market con circa 50 artigiani e designer, partecipare a laboratori creativi e godere di un’area food & drinks con offerte gastronomiche curate dal Grand Hotel. L’atmosfera sarà arricchita da un dj set (ingresso a pagamento).

Le attrazioni del “Riccione Christmas Sea”

Il “Riccione Lungomare Ice Park”, la pista di pattinaggio sul ghiaccio a due passi dal mare, accoglierà i pattinatori venerdì dalle 15 alle 20 e sabato dalle 15 alle 23. Domenica 15 dicembre resterà aperta dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 22.

In piazzale Roma, davanti al mare, la grande ruota panoramica “Riviera Christmas View” attenderà i visitatori per un emozionante sguardo su Riccione illuminata a festa e sulla costa, nei seguenti orari: venerdì dalle 15 alle 22 e sabato e domenica dalle 10 alle 24.

Nella piazzetta del Faro i bambini potranno divertirsi con le creature marine che custodiscono la slitta di Babbo Natale, mentre lungo viale Ceccarini il “Riccione Christmas Food Village” sarà aperto venerdì dalle 11 alle 20 e sabato e domenica dalle 10:30 alle 22 con golose proposte enogastronomiche.

Sul ponte del porto canale il grande albero illumina di mille colori le barche ormeggiate nel porto e la natività allestita sulla Saviolina.

Babbo Natale al “Lungomare Ice Park” e in tour nei quartieri di Riccione

Nella suggestiva casetta immersa tra gli alberi del parco di Villa Mussolini (viale Milano, 31), Babbo Natale incontra i bambini che vorranno consegnargli personalmente la letterina dei desideri, fino al 22 dicembre nei fine settimana dalle 10 alle 12:30, e al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Dal 16 al 24 dicembre sarà presente ogni pomeriggio, dalle 16 alle 19.

Il 14 e il 15 dicembre, dalle 15 alle 16, Babbo Natale proseguirà il suo viaggio itinerante nei quartieri di Riccione e farà visita nel quartiere di San Lorenzo, nell’area in cui è stato allestito un albero decorato dai bambini delle scuole d’infanzia comunali, statali e private paritarie, insieme agli anziani dei Centri di animazione sociale (viale Veneto, giardino di Padre Pio).

Le mostre fotografiche nelle ville di Riccione

Villa Mussolini ospita fino al 6 aprile la mostra “Jacques Henri Lartigue e André Kertész. Maestri della fotografia moderna” che esplora l’arte di due pilastri della fotografia moderna, attraverso oltre 100 scatti inediti e iconici. Lartigue celebra la bellezza effimera dell’esistenza negli scatti spensierati che raccontano la gioia e la leggerezza, Kertész esplora le sfumature della realtà alla ricerca di ombre, luci e geometrie urbane che rivelano l’aspetto più introspettivo della vita moderna. La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20 (ingresso a pagamento).

Prosegue fino al 6 gennaio, presso Villa Franceschi, la mostra fotografica “I am a woman. No more and no less”, un’esposizione composta da venti scatti realizzati dal duo Andrea e Magda Photographers. Le fotografie raccontano le storie di riscatto di donne palestinesi con disabilità, che grazie a studio, lavoro e determinazione sono riuscite a conquistare autonomia e autodeterminazione. L’esposizione è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20.

Fino al 15 dicembre, è possibile visitare la mostra fotografica “Operazione Olive. 1944, l’alba della liberazione”, un percorso espositivo dedicato alla liberazione di Riccione, raccontata attraverso immagini d’epoca e documenti storici, allestito nella galleria del Centro della Pesa.

Il Natale sostenibile di Riccione Paese

Domenica 15 dicembre, in piazzetta Parri, dalle 15 alle 17:30, Alessandro Romani terrà una dimostrazione pratica su come realizzare un presepe artistico utilizzando materiali e oggetti di recupero, interpretando dal vivo il Natale sostenibile dell’iniziativa “Presepi in Paese”. L’artista è anche l’autore dei presepi artistici esposti fino al 6 gennaio nelle vetrine delle attività commerciali di corso Fratelli Cervi. Legni marini, sassi, corde e cortecce saranno trasformati in creazioni uniche e affascinanti, capaci di stupire e ispirare. Romani replicherà la dimostrazione pratica sulla realizzazione del presepe sostenibile domenica 22 dicembre dalle 15 alle 17:30, sempre in piazzetta Parri.

Gli altri eventi

Sabato 14 dicembre l’associazione Pantòs Riccione organizza la “Tombola di beneficenza Natale 2024”, un evento all’insegna della solidarietà e della condivisione, che si terrà dalle 20:30 alle 23:30, presso la tensostruttura adiacente alla parrocchia San Martino (viale Minghetti).

Domenica 15 dicembre il Parco delle Rose (viale Benevento, 13) ospiterà la gara regionale di ciclocross “Colle dei Pini Ciclocross Riccione”.

Comune di Riccione