Riccione, tragedia sfiorata al casello: moldavo imbocca contromano l’autostrada. Era ubriaco e senza patente

Un grave pericolo per gli automobilisti è stato evitato solo grazie all’intervento tempestivo della Polizia Stradale. Nella serata di ieri, martedì 24 giugno, un giovane di origine moldava ha tentato di entrare sull’A14 dalla corsia riservata all’uscita, mettendo a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada.

L’episodio si è verificato nei pressi del casello autostradale di Riccione, dove una pattuglia della Polstrada di Rimini era impegnata in un servizio di controllo. Gli agenti hanno notato il veicolo mentre si dirigeva in senso contrario rispetto al flusso previsto, ed è subito scattato l’alt.

Fermata l’auto, i poliziotti hanno immediatamente sottoposto il conducente all’alcoltest, considerata la gravità della manovra e il comportamento alla guida. I risultati non hanno lasciato spazio a dubbi: entrambi gli accertamenti alcolemici hanno confermato un tasso abbondantemente sopra i limiti consentiti.

Ma non è finita qui. Gli agenti hanno scoperto che il conducente stava circolando senza patente, già revocata in precedenza.

Una situazione che poteva degenerare in tragedia, evitata solo grazie alla prontezza della pattuglia in servizio. Per il giovane moldavo è scattata la denuncia e le relative sanzioni.

Un episodio che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza stradale e della prevenzione, soprattutto in aree sensibili come gli ingressi autostradali, dove una distrazione o un comportamento irresponsabile possono avere conseguenze gravissime.