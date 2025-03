Riccione. Turista pestato dal branco per 5 euro, condanne a 5 e 6 anni per due aggressori

Leggi successivo Coppa Titano: la Juvenes Dogana resiste un tempo a La Fiorita, ma non basta. Ambrosini e Vitaioli trovano le reti per chiudere il match di andata. Sul finale un palo per i biancorossoblu di Fabbri che sabato se la vedranno in campionato contro il Cailungo

Successivo