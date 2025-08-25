Riccione tutela minori e soggetti vulnerabili: stop a slot e scommesse vicino ad Aquafan e Oltremare

Il Comune di Riccione aggiorna la mappatura dei luoghi sensibili per il gioco d’azzardo, escludendo la possibilità di aprire sale slot e centri scommesse nelle vicinanze di parchi tematici, impianti sportivi e spazi ricreativi. Tra i punti segnalati figurano Aquafan, Oltremare, il campo sportivo Asar Riccione e la sede di Riccione Webradio.

La nuova classificazione non si limita a scuole, ospedali e case di riposo, ma include anche biblioteche, sedi culturali come Giocamusica e Musicantiere, la Casa Scout e centri socio-occupazionali. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è proteggere i soggetti più vulnerabili, in particolare minori, anziani e persone a rischio, prevenendo comportamenti compulsivi legati al gioco.

La mappatura, frutto di un coordinamento tra uffici comunali e conforme alla legge regionale sul gioco in Emilia-Romagna, aggiorna quella precedente del 2018, arrivando oggi a contare 83 luoghi da tutelare. Il documento costituirà parte integrante delle strategie di prevenzione delle dipendenze patologiche sul territorio.