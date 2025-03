Riccione. Un forno da centomila euro per il sostegno nel pagamento di bollette, affitto e rette

I riccionesi in condizione di disagio economico (certificazione Isee pari o inferiore a 8.500 euro) non dovranno presentare alcuna domanda per ottenere il contributo: sarà infatti sufficiente presentarsi nella sede municipale in viale Flaminia 41 a Riccione (settore Servizi alla persona) e richiedere di potere accedere al sostegno. Un assistente sociale prenderà in carico la persona in condizione di bisogno, al fine di garantire un contributo personalizzato in ragione delle reali esigenze.