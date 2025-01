Riccione. Un forte odore e la macabra scoperta: 50enne cadavere nel suo appartamento. La morte risale a qualche settimana fa

Trovato in un appartamento in via Saffi a Riccione il cadavere di un uomo di 50 anni. La macabra scoperta è stata fatta nella serata di ieri. Gli inquilini della palazzina hanno notato un forte odore sospetto provenire dall’abitazione dell’uomo e hanno prontamente avvisato i Carabinieri poco dopo le 23. Purtroppo, il corpo senza vita del 50enne è stato rinvenuto dai vigili del fuoco dopo l’apertura della porta. Il cadavere si trovava in uno stato avanzato di decomposizione, suggerendo che la morte possa risalire a almeno due-tre settimane fa.