Riccione. Una promenade verde con giochi d’acqua che collega il centro al mare e un’area dedicata agli eventi: ecco il nuovo volto sostenibile di piazzale Ceccarini e dei Giardini Montanari

Una promenade verde con giochi d’acqua e installazioni artistiche che collegherà piazzale Ceccarini, teatro a cielo aperto per eventi e iniziative culturali, alle sale espositive di Villa Mussolini e al lungomare. Sarà così il nuovo volto di uno dei punti più strategici del centro di Riccione grazie al progetto di riqualificazione urbana incentrato sulla sostenibilità ambientale che interesserà piazzale Ceccarini e i Giardini Montanari.

La Giunta comunale ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali per la sistemazione dei due importanti e significativi siti urbani, punti nevralgici di collegamento tra la passeggiata di viale Dante e viale Ceccarini e tra il lungomare e il Palazzo del Turismo e il centro. Il progetto è strategico per completare il ridisegno organico degli spazi pubblici adiacenti viale Ceccarini in una logica di rigenerazione urbana che tiene conto dello sviluppo sia turistico che commerciale della città in maniera sinergica e armonica.

“Piazzale Ceccarini, su cui si affaccia il Palazzo del Turismo, edificio di interesse storico-artistico e simbolo del modello turistico di Riccione, e i Giardini Montanari hanno un forte valore identitario per la città – hanno commentato la sindaca Daniela Angelini e l’assessore all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli -. La loro importanza strategica merita di essere valorizzata all’interno di un progetto d’insieme dell’intero centro città che diventerà così sempre più attrattivo, non solo per il rilancio delle attività commerciali, ma anche per l’offerta turistica e di intrattenimento della città. Questa proposta progettuale completerà il più ampio piano di rigenerazione urbana di viale Ceccarini e dei viali commerciali del centro di Riccione, che diventerà sempre più verde, più sostenibile, più attrattiva”.

Un progetto di riqualificazione che punta alla sostenibilità ambientale

Lo studio di fattibilità si pone in continuità con i principi di sostenibilità ambientale che hanno ispirato anche i progetti che l’amministrazione comunale sta portando avanti per viale Ceccarini e il Lungomare Sud così come per il progetto per le “Infrastruttura verdi e blu” che interesserà il porto.

La proposta progettuale comprende la realizzazione di un percorso verso il mare molto suggestivo e immerso nel verde che collegherà piazzale Ceccarini ai Giardini Montanari fino a viale Milano. Sul percorso verso il mare sarà realizzata una vasca oblunga, il “rigoletto a mare”, con giochi d’acqua e spruzzi per donare refrigerio durante il periodo estivo. Nuove specie arboree e arbustive saranno collocate lungo la passeggiata dove saranno realizzati giardini della pioggia in grado di contrastare eventuali bombe d’acqua. Anche gli arredi urbani saranno scelti in sintonia con l’anima green del progetto grazie all’uso di ottone brunito, legno e acciaio. Una vasca di accumulo sarà funzionale per il riutilizzo delle acque piovane per l’irrigazione. La promenade, illuminata da impianti led, sarà realizzata in materiale drenante dai colori caldi della terra utili a contrastare l’abbagliamento e a ridurre le isole di calore.

La passeggiata nel verde sarà anche un percorso culturale grazie all’installazione di manufatti artistici, tra cui la “Fontana del nuotatore”, che attualmente è collocata in piazzale Ceccarini, per collegare il Palazzo del Turismo alle sale espositive di Villa Mussolini e al lungomare.

Saranno ridisegnati anche i percorsi pedonali dei Giardini Montanari che si troveranno in dialogo diretto con la promenade. Piazzale Ceccarini sarà interessato da una progettualità artistica che lo porrà al centro dell’offerta di intrattenimento culturale e artistico della città con spazi e installazioni adeguati per l’organizzazione di eventi, teatro all’aria aperta e incontri culturali.

Il progetto di riqualificazione di piazzale Ceccarini e dei Giardini Montanari, che comporta una spesa complessiva di 2 milioni 500 mila euro, sarà candidato al bando regionale per la “Riqualificazione urbana 2024”. Il progetto potrà accedere, sulla base del numero di abitanti di Riccione, a un finanziamento massimo di 1 milione 250 mila con una quota di cofinanziamento a carico del Comune.

Il layout della riqualificazione complessiva dell’area prevede ulteriori step, oggetto di future progettazioni di dettaglio, che consistono nel dotare i giardini Montanari di più alberi e una struttura leggera polifunzionale, di installare sulla pista di pattinaggio una copertura e un involucro efficiente che la renderà fruibile tutto l’anno, di ripavimentare con materiale drenante piazzale Ceccarini riproponendo il disegno del mosaico storico nella parte centrale.

Ecosostenibilità: un approccio virtuoso di economia circolare

Il progetto per piazzale Ceccarini e i Giardini Montanari si sviluppa con un approccio che si basa sull’economia circolare ponendo attenzione a tutte le fasi di utilizzo, riutilizzo e smaltimento dei materiali impiegati.

Gli interventi, che rispetteranno le normative vigenti Cam (criteri ambientali minimi), si impegneranno a utilizzare un 15 per cento di materiali provenienti dal ciclo del riuso e del recupero (fra questi il cinque per cento dovrà essere costituito da materiali non strutturali). Il 50 per cento dei componenti edilizi impiegati dovrà essere riciclabile o riutilizzabile mentre, per quanto riguarda la produzione del ciclo dei rifiuti, il 70 per cento dovranno essere composti da materiali non pericolosi da destinare al recupero e il 30 per cento dovrà essere smaltito in discariche autorizzate.

Comune di Riccione