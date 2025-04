Riccione. Uomo ferito con un paio di forbici in un locale, i carabinieri a caccia dell’aggressore

In un locale di Riccione, nella notte tra giovedì e venerdì, si è scatenata una violenta rissa che ha visto coinvolto un uomo di 43 anni ferito con un paio di forbici. La causa dell’incidente sembra essere l’eccessivo consumo di alcol da parte dei clienti, che ha portato ad una situazione fuori controllo. Durante la rissa, sono volati bicchieri ed insulti, e in particolare il ferito, di origine albanese, avrebbe preso di mira una transessuale che ha reagito aggredendolo con le forbici. Il 43enne è stato trasportato in ospedale ma le ferite non sembrano gravi. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto e sono alla ricerca della transessuale responsabile dell’aggressione.