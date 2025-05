Riccione. Viale D’Annunzio, nuovi marciapiedi tra piazzale Azzarita e il porto canale

A marzo partiranno i lavori di rifacimento dei marciapiedi nel tratto di viale D’Annunzio compreso tra piazzale Azzarita e il porto canale.

“L’intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana che coinvolge anche il quartiere Alba – dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola –. Si tratta di un’opera fondamentale per migliorare accessibilità, sicurezza e decoro urbano, che avvieremo prima della stagione estiva, con l’obiettivo di garantire una maggiore qualità anche alla nostra offerta turistica”.

L’avvio dei lavori è reso possibile grazie alla variazione di bilancio approvata dalla giunta comunale, a seguito della richiesta avanzata dal dirigente dei Lavori pubblici per un finanziamento di 500mila euro destinato al progetto “Manutenzione straordinaria dei marciapiedi di viale D’Annunzio, tratto porto – Piazzale Azzarita.”. L’intervento, atteso da tempo, contribuirà a migliorare la qualità degli spazi pubblici, garantendo maggiore sicurezza e fruibilità per cittadini e turisti.

La prima fase interesserà il lato mare, nel tratto che da via Zandonai arriva fino a piazzale Azzarita. I lavori prevedono il rifacimento del marciapiede con l’adeguamento per favorire il passaggio delle persone con disabilità, la piantumazione degli alberi dove mancanti, la realizzazione dei nuovi allacci per gas, acqua e luce a servizio di abitazioni, esercizi commerciali e strutture ricettive, oltre alla posa della nuova illuminazione pubblica.

I lavori inizieranno nei primi giorni di marzo, saranno sospesi nel periodo estivo per non interferire con la stagione turistica e riprenderanno dopo l’estate.

Comune di Riccione