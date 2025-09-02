Riccione. Visita a Casa Pullè: il cantiere per le nuove unità abitative per anziani non autosufficienti entra nella fase finale

La terza tappa di “Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro” si è concentrata oggi sulle politiche sociali. La sindaca Daniela Angelini, la giunta comunale, i consiglieri e i rappresentanti del mondo dell’informazione hanno visitato il cantiere della Residenza per anziani “Felice Pullè”.

I sopralluoghi, accompagnati dai tecnici dell’amministrazione e dai responsabili dell’Asp, hanno permesso di constatare l’avanzamento dei lavori, confermando l’impegno dell’amministrazione nel potenziare le infrastrutture sociali. In particolare, è stata verificata la fase finale dei lavori per la realizzazione delle tre nuove unità abitative e l’andamento delle opere di riqualificazione generale della struttura.

Residenza Pullè: nuove unità abitative quasi ultimate

Il cantiere di Casa Pullè è un tassello fondamentale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per Riccione. L’intervento, finanziato con 500.000 euro di fondi europei, prevede la creazione di tre nuove unità abitative al piano primo della struttura, che potranno ospitare fino a 2 anziani ciascuna. Queste abitazioni, con una superficie di circa 58 metri quadrati, sono specificamente pensate per persone non autosufficienti o con difficoltà cognitive, e sono dotate di supporti tecnologici come la domotica e la teleassistenza, oltre a servizi personalizzati per la cura della persona.

I lavori, avviati a inizio 2025, sono in fase di completamento e la conclusione è prevista per dicembre 2025, come da cronoprogramma. L’obiettivo è offrire un ambiente che favorisca l’autonomia e la qualità della vita degli anziani, fornendo spazi moderni e sicuri che integrino assistenza e tecnologia. Il progetto non si limita alla ristrutturazione degli spazi interni, ma include anche l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’implementazione di soluzioni per l’efficienza energetica.

Il centro diurno e il polo per l’Alzheimer

Oltre alle nuove unità abitative, il progetto di riqualificazione complessiva della struttura prosegue con importanti interventi. Il Centro Diurno, già spostato al piano seminterrato, ha visto i lavori di riqualificazione completati ed è pienamente operativo. Questo spostamento ha liberato lo spazio necessario al piano primo per la realizzazione delle nuove unità abitative. Parallelamente, sono stati completati anche i lavori per la creazione di un polo specializzato per l’assistenza e la cura di persone affette da Alzheimer, un servizio cruciale per la comunità e per le famiglie che affrontano questa difficile malattia.

Le dichiarazioni

La sindaca Daniela Angelini: “La nostra è una città che vuole e deve stare al passo con i tempi, offrendo ai propri cittadini servizi moderni e di qualità in ogni ambito. La Residenza Pullè rappresenta un esempio virtuoso di come gli investimenti pubblici possano trasformarsi in un valore aggiunto per la nostra comunità. Non si tratta solo di ristrutturare un edificio, ma di creare servizi innovativi che rispondano in modo concreto ai bisogni dei nostri concittadini più fragili. Il PNRR ci ha dato un’opportunità straordinaria di trasformare le nostre infrastrutture sociali, rendendo Riccione una città più inclusiva, solidale e pronta ad affrontare le sfide del futuro.”

Il video-intervento della sindaca Daniela Angelini

L’assessora alla Famiglia Marina Zoffoli: “La realizzazione delle nuove unità abitative a Casa Pullè risponde a un’esigenza fondamentale: garantire agli anziani fragili una vita il più possibile autonoma, in un contesto che offra al contempo sicurezza e assistenza mirata. Il progetto è stato pensato per coniugare l’indipendenza abitativa con la prossimità dei servizi, offrendo un modello innovativo di assistenza che va oltre la semplice residenzialità. Questo cantiere, che oggi visitiamo in fase quasi conclusiva, è l’espressione concreta di una visione di comunità che si prende cura dei suoi membri più vulnerabili e riconosce il valore inestimabile dell’esperienza e della saggezza che gli anziani rappresentano.”

Il video-intervento dell’assessora alla Famiglia Marina Zoffoli

Comune di Riccione