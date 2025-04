Riccione, voto a domicilio per il referendum: richieste aperte fino al 19 maggio

In vista del prossimo referendum del 2025, il Comune di Riccione informa che è possibile richiedere il voto a domicilio per tutti gli elettori affetti da gravi patologie che impediscono l’allontanamento dall’abitazione. Il termine per presentare domanda è fissato al 19 maggio.

La misura è rivolta esclusivamente a chi si trovi in condizioni di dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali o affetto da infermità gravi e permanenti tali da rendere impossibile il raggiungimento del seggio. Il diritto al voto viene così garantito anche alle persone più fragili, nel pieno rispetto dei principi di partecipazione democratica.

Per poter accedere al servizio, è necessario presentare:

una dichiarazione scritta in carta libera;

una certificazione sanitaria rilasciata dall’Ausl , con indicazione delle condizioni che giustificano la richiesta;

copia del documento d’identità dell’elettore.

Le richieste possono essere inoltrate direttamente all’Ufficio Elettorale del Comune. Tutti i dettagli, compresi i modelli da compilare e le modalità di invio, sono disponibili sul sito istituzionale.

Info e modulistica: Comune di Riccione – Voto a domicilio 2025