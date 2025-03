Riccione Wine&Spirits: un viaggio tra eccellenze enologiche e distillati d’autore

Il 29 e 30 marzo 2025 il Palariccione ospiterà Riccione Wine&Spirits, la più grande mostra mercato dedicata a vini e distillati, un evento imperdibile per appassionati e professionisti del settore. Un weekend all’insegna della qualità e della tradizione, in cui sarà possibile scoprire etichette pregiate italiane e internazionali e conoscere da vicino i produttori.

Un’esperienza sensoriale tra vino e distillati

L’evento offrirà un autentico viaggio tra i sapori e i profumi delle migliori produzioni vinicole e dei più raffinati distillati. Dai rossi intensi ai bianchi freschi, dalle bollicine ai rosati profumati, fino a gin, liquori e altre specialità artigianali, ogni visitatore potrà immergersi in una degustazione esclusiva.

Incontro diretto con i produttori

Ogni azienda presente avrà un proprio spazio espositivo, permettendo ai visitatori di dialogare con i produttori, conoscere le storie dietro ogni bottiglia e approfondire le caratteristiche di ciascun territorio. Un’opportunità unica per scoprire i segreti della viticoltura e della distillazione direttamente da chi, con passione e dedizione, tramanda queste tradizioni.

Degustazioni e acquisti

Durante l’evento sarà possibile assaporare liberamente vini e distillati e acquistare direttamente le bottiglie preferite, portando a casa un pezzo di eccellenza enologica.

Informazioni pratiche

L’ingresso è aperto al pubblico con biglietti acquistabili online a 10 € in prevendita e 15 € in cassa. L’accesso è gratuito per persone con disabilità e minori di 18 anni accompagnati.

Per ulteriori dettagli e per acquistare i biglietti: www.vale20.it/evento/riccione-winespirits/.