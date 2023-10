RICERCA SCIENTIFICA E ARTE BIANCA: WORKSHOP AL TECNOPOLO PROMOSSO DA CONFARTIGIANATO E TECNOPOLO DI RIMINI

Rimini, 25 ottobre 2023 – La ricerca scientifica al servizio dell’arte bianca. L’accostamento virtuoso è scaturito dal workshop promosso da Confartigianato Imprese Rimini e Tecnopolo di Rimini, appartenente alla rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto ‘Pane fresco del tuo fornaio, buon gusto quotidiano’.

Le ricercatrici del Ciri MAM – Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale, attivo presso il Tecnopolo di Rimini con l’UO n. 6 in Chimica e Tossicologia dei materiali coordinata dalla Prof.ssa Vincenza Andrisano – hanno aggiornato i panificatori sul loro lavoro di ricerca e sulle connessioni con i prodotti alimentari come il buon pane. Dalle proprietà delle microalghe a quelle dei composi bioattivi dei funghi, dai grani antichi fino al totale reimpiego degli scarti alimentari in una logica di economia circolare.

“Gli obiettivi delle agende ambientali che a livello internazionale vengono indicati – commenta Davide Cupioli, Presidente di Confartigianato Imprese Rimini – coinvolgono tutte le imprese. Quelle medie e piccole, come i laboratori di panificazione artigianali, hanno necessità più di altre più strutturate di essere accompagnate in questo cammino e la presenza di una realtà come disponibile al dialogo con le imprese come il Tecnopolo è un’occasione preziosa di confronto”.

L’appuntamento ha anche inaugurato la prima giornata del ricco calendario di eventi della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità promossa da Confartigianato Imprese. Sono ben 18 le iniziative, tra workshop, seminari, focus, presentazioni, proiezioni programmate dalle Associazioni del Sistema Confartigianato in altrettante province, che puntano a guidare gli artigiani e le piccole imprese nella transizione green.

