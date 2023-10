RICHIEDENTE ASILO DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO

Valsamoggia (BO): I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bologna Borgo Panigale (BO) hanno denunciato un 27enne ucraino, richiedente protezione internazionale, per danneggiamento seguito da incendio. È successo intorno alla mezzanotte del 3 ottobre 2023, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che qualcuno aveva incendiato delle sterpaglie pubbliche nei pressi di via della Resistenza e il presunto autore si trovava ancora nelle vicinanze. Raggiunto dai Carabinieri e identificato nel 27enne ucraino, il giovane ha negato di essere l’autore dell’incendio, sostenendo di trovarsi in zona per una passeggiata. Le fiamme, che hanno danneggiato l’area verde comunale, sono state spente dai Vigili del Fuoco.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna