Riconoscimento Internazionale per Ravenna: Premiato il Progetto ORA! agli Startup Ecosystem Stars di Parigi”

Il progetto ORA! di Ravenna, una piattaforma innovativa per la transizione energetica, ha ottenuto un riconoscimento significativo agli Startup Ecosystem Stars Awards 2023 di Parigi. Promosso da Joule (scuola di Eni per l’impresa) e dal Comune di Ravenna con il supporto tecnico di Mind the Bridge, ORA! ha avuto un impatto notevole nel suo primo anno, attirando l’attenzione internazionale.

Focalizzato sulla blue e green economy, ORA! ha sviluppato tre aree principali: transizione energetica, attrattività per startup internazionali e formazione. Il Venture Client Lab, in particolare, ha creato sinergie tra PMI e aziende locali, risultando in collaborazioni fruttuose. Questo ha portato alla partecipazione di 250 startup da 8 paesi e alla realizzazione di progetti sperimentali.

Il riconoscimento a Parigi ha evidenziato l’efficacia del modello Venture Client a livello territoriale e l’impegno di Ravenna nello sviluppo dei talenti locali. L’assessora allo Sviluppo economico Annagiulia Randi ha ritirato il premio, sottolineando il successo di Ravenna come hub energetico in Europa e l’importanza della collaborazione tra il tessuto economico e imprenditoriale locale.

Il sindaco Michele de Pascale e l’assessora Randi hanno espresso orgoglio per i risultati raggiunti da ORA!, che evidenziano l’impegno di Ravenna nel promuovere internazionalizzazione, crescita e innovazione. Questo successo sottolinea l’importanza delle attività di ORA! nel supportare la transizione energetica, attrarre startup internazionali e e diffondere metodologie di open innovation attraverso la formazione.