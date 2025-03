Rievocazione storica con la sfilata dei mezzi militari de La Linea Gialla e incontro con lo storico Daniele Susini per l’80esimo anniversario dello sfondamento della Linea Gotica

Coriano, 14 settembre 2024 – Eccezionale colpo d’occhio questa mattina nel centro di Coriano per la sfilata, accompagnata dal suono delle cornamuse, dei mezzi storici e militari de “La Linea gialla”. Al XXIII raduno dell’Automobile Club San Marino, patrocinato dall’amministrazione comunale in occasione degli eventi celebrativi sullo sfondamento della Linea Gotica, hanno assistito tantissime persone tra cui famiglie e nonni con nipoti. Preceduti dai Carabinieri motociclisti erano presenti lungo via Garibaldi e in piazza Don Minzoni alla guida di oltre una quarantina di veicoli di ricognizione leggeri un centinaio di collezionisti vestiti con uniformi militri di tutte le nazionlauità che presero parte al secondo conflitto mondiale

Un picchetto di cornamuse ha accompagnato la deposizione di una corona d’alloro davanti al monumento dei Caduti di tutte le guerre recentemente riqualificato.

Il sindaco Gianluca Ugolini con l’assessore agli Eventi e promozione del territorio Anna Pazzaglia ha sottolineato l’importanza della data del 14 settembre 1944 per Coriano teatro di una sanguinosa battaglia da parte dell’Ottava Armata Alleata Inglese.

Prima della partenza i partecipanti del raduno e il pubblico hanno potuto degustare del caffè biologico preparato per la particolare occasione con una grande moka da “Caffè Pazzini” di Coriano.

La mattinata è proseguita con la conferenza pubblica del ricercatore Daniele Susini in dialogo con Maurizio Casadei “Vittime e carnefici.Le stragi nazifasciste lungo la Linea Gotica Orientale” alla biblioteca comunale G.A. Battarra.

Nel pomeriggio alle 16.30 appuntamento con una camminata raccontata lungo i sentieri di guerra della Linea Gotica con punto di ritrovo al centro Giovani di via Piane, 100.

Al rientro verranno proiettate fotografie e video a cura di Maurizio Montanari.

A seguire apericena con quota di partecipazione di 10 euro.

