Riforma fiscale a San Marino: il CSIR incontra il Segretario di Stato Marco Gatti

Il Comitato Sindacale Interregionale (CSIR) ha incontrato il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino, Marco Gatti, per un confronto sul progetto di riforma fiscale presentato in Consiglio Grande e Generale.

Al centro del colloquio, le forti preoccupazioni del CSIR per le ricadute che la riforma potrebbe avere sulle buste paga dei lavoratori, in particolare la modifica alla “no tax area” del circuito SMaC, che verrebbe trasformata da deduzione universale a detrazione riservata esclusivamente ai residenti.

Una misura che – secondo il CSIR – introdurrebbe una grave disparità di trattamento tra lavoratori residenti e frontalieri.

Il CSIR ha espresso la propria contrarietà a questa impostazione e ha chiesto l’apertura urgente di un tavolo tecnico per analizzare con maggiore precisione l’impatto della riforma, anche alla luce dei delicati rapporti bilaterali tra San Marino e Italia, già segnati da altri contenziosi.

Nel corso dell’incontro, il CSIR ha inoltre ribadito il proprio impegno a portare all’attenzione delle istituzioni italiane questa situazione, affinché venga garantito il rispetto del principio di equità per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro residenza.

“Serve un confronto serio e trasparente – afferma il CSIR – per evitare che una riforma fiscale nata per semplificare finisca per penalizzare in modo ingiustificato una parte dei lavoratori.”

CSIR – Comitato Sindacale Interregionale

Rimini, 29/07/2025