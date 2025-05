Riforma IGR: un percorso di equità e sviluppo per San Marino

San Marino, 20 maggio 2025 – La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio desidera rassicurare la cittadinanza in merito al processo di riforma dell’Imposta Generale sui Redditi (IGR), attualmente in fase di approfondimento e confronto. Le notizie apparse sulla stampa e le speculazioni di parte che evocano scenari di “lacrime e sangue” sono destituite di ogni fondamento con l’intento di generare un allarmismo ingiustificato.

Il Governo, per tramite della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, sta conducendo un lavoro di estrema serietà, con equilibrio e rigore tecnico. L’obiettivo primario non è, e non sarà mai, penalizzare i cittadini o le attività economiche, bensì realizzare un sistema fiscale più equo, trasparente e capace di contribuire alla stabilità e allo sviluppo del Paese. La riforma in itinere si prefigge di conseguire un riequilibrio strutturale delle entrate, garantendo una maggiore giustizia fiscale e il recupero di basi imponibili che, ad oggi, non sono adeguatamente assoggettate a tassazione, in particolare per redditi di fonte estera prodotti all’interno del territorio sammarinese.

Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti, sottolinea la natura del processo in corso: “La riforma IGR è un’operazione tecnica complessa, ma imprescindibile dopo docici anni. Stiamo operando con la massima diligenza e apertura al dialogo, il coinvolgimento delle parti sociali e le categorie economiche per garantire il miglior equilibrio tra esigenze anche contrapposte. L’approccio è improntato alla giustizia e al miglioramento del nostro sistema fiscale, al fine di renderlo più solido e rispondente alle esigenze contemporanee, senza gravare in maniera sproporzionata su nessuno. Ogni passaggio è ponderato per garantire sostenibilità e prospettiva.”

A conferma di tale approccio inclusivo, si sono già svolti i primi incontri con le parti sociali e le categorie economiche per illustrare quelli che potrebbero essere gli interventi più significativi condivisi con la maggioranza. Nelle prossime settimane, il confronto proseguirà con ulteriori approfondimenti, volti a raccogliere osservazioni e contributi. Questo dialogo costruttivo è essenziale per la messa a punto di un testo normativo equilibrato e robusto, che sarà successivamente depositato per la prima lettura in Consiglio Grande e Generale, permettendo così un ulteriore periodo di approfondimento e confronto nel merito dell’articolato.

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio ribadisce il proprio impegno per una riforma consapevole e responsabile, che rafforzi la fiducia nel sistema Paese e che ponga le basi per una crescita duratura e inclusiva.

Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio