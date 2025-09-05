    • Rimini. 12 e 13 settembre “Voci per Gaza” – seconda edizione

    Venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025 ritorna l’evento solidale VOCI PER GAZA, promosso da EducAidRisuona Rimini e Cooperativa Sociale Cento Fiori in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il patrocinio del Comune di Rimini, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulla catastrofe umanitaria in corso in Palestina e raccogliere fondi a favore degli interventi d’aiuto della Ongriminese a sostegno della popolazione civile con particolare riferimento a bambini, giovani e adulti con disabilità che si trovano ad affrontare condizioni sempre più al limite della sopravvivenza.

    La due giorni, ospitata presso la Serra Cento Fiori al parco XXV Aprile di Rimini, prevede un ricco programma di attività a partire dal pomeriggio per proseguire fino a sera con incontridj setmusica dal vivo, proposte gastronomichedegustazioni di vinilaboratori, animazioni per bambini, il tutto con ingresso ad offerta libera.

    Già la prima edizione dell’iniziativa, nel settembre scorso, ha avuto un eccezionale riscontro in termini di adesioni da parte dei migliori nomi della scena musicale del territorio, così come di chef, ristoranti, case vinicole e partecipazione di pubblico. La mobilitazione pacifica ha consentito di raccogliere oltre 20.000 euro, utilizzati per distribuire kit alimentari e igienici (pasta, prodotti in scatola, ortaggi freschi – quando reperibili -, acqua potabile, detergenti, assorbenti per donne, biancheria intima e coperte)a cura del team palestinese EducAid dislocato nella Striscia di Gaza che dall’ottobre 2023 non ha mai sospeso l’operatività nonostante l’enorme difficoltà di lavorare in un contesto di emergenza drammatico e continue evacuazioni e trasferimenti di attrezzature e persone in zone “teoricamente” sicure.

    Quest’anno la partecipazione si è ulteriormente ampliata e coinvolge anche artisti come Quintorigo & John De LeoModena City RamblersEspaña Circo Este, NobrainoDuo Bucolico, il giornalista Gigi Riva, l’attore Fabio Caccioppoli.

    Saranno con noi*:

    (*elenco in progress e in ordine alfabetico)

    Artisti 

    Cumbia Poder

    Devon Miles

    Duo Bucolico

    Elisa Genghini

    España Circo Este

    Etta

    Filippo Malatesta

    Houdini Righini

    I Botanici

    Loste

    Maestro Pellegrini

    Massimo Marches

    Modena City Ramblers

    Nobraino

    Quintorigo & John De Leo

    Silvia Valtieri

    Vintage Violence

    Zona Mc + Alfred D + Burla22

     

    Food

    Abocar Due Cucine

    Agrofficina – Natura & Cucina

    Casina del Bosco

    Lorenzo Cagnoli “Pasta madre” – Ivan Fantini “Boscost’orto” – Simone Lombardi

    Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola

    Il Circolino

    Il Pescato del Canevone

    Il Povero Diavolo Osteria Sociale

    La Bomba

    Nécessaire Bistrot

    Osteria da Oreste

    Osteria Io e Simone

    Pensione Conca d’Oro

    Ristorante Sole

    Tiki Taka

    “Tocia! cucina e comunità” – Marco Bravetti e Paolo Bissaro

    Trattoria San Giovanni

     

    Beverage

    Apina Solidale “Beviamoci su” – Fondazione San Giuseppe

    Ca’ Perdicchi

    I Muretti – Cantina e Agriturismo

    Podere dell’Angelo

    Podere Vecciano

    Società Agricola Delle Selve

     

    Laboratori e animazione

    Ateneo dell’Olfatto

    Libreria Viale dei Ciliegi 17

    Ludobus Scombussolo – Cooperativa Sociale Formula Servizi

     

    Il programma completo della kermesse sarà comunicato a breve sui canali social dei promotori.

    L’evento si inserisce nel progetto VOCI DI PACE promosso da EducAid in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Pace 2025 ed organizzato in partnership con Provincia di RiminiComuni di RiminiRiccioneSantarcangelo di RomagnaCeis – Centro Educativo Italo SvizzeroIl Millepiedi cooperativa socialeRisuona RiminiCGIL Rimini;  La Community 27 e Gruppo Icaro.

    Comune di Rimini

