Rimini. 18enne magrebino patteggia per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione

Un giovane di 18 anni di origine magrebina ha patteggiato una pena di 1 anno, 1 mese e 10 giorni, insieme a una multa di 1000 euro, con sospensione della pena. L’arresto è avvenuto a Rimini da parte della Polizia Locale, che ha fermato il ragazzo per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

L’episodio si è svolto martedì 17 dicembre, nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. Durante un controllo, il giovane ha tentato di fuggire, ma è stato prontamente bloccato e perquisito. Al momento dell’arresto, gli agenti hanno trovato una carta di credito rubata, intestata a un’altra persona, che il giovane aveva utilizzato per effettuare acquisti in diversi esercizi della città.

Il processo per direttissima si è svolto nella mattinata di mercoledì 18 dicembre, con la difesa dell’indagato rappresentata dall’avvocato Luca Montebelli. In seguito all’arresto, la Polizia Locale ha avviato un’indagine per approfondire l’uso illecito della carta di credito.