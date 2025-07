Rimini, 19enne accoltellato davanti alla stazione ferroviaria. Caccia all’aggressore in fuga

Una nuova violenza ha scosso Rimini nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 16 luglio, con un ragazzo di 19 anni ferito da colpi di coltello in pieno giorno, proprio davanti alla stazione ferroviaria. Il giovane, di origine tunisina, è stato raggiunto da diversi fendenti alla coscia da un connazionale, probabilmente per una controversia legata a 120 euro, forse riconducibili a questioni di spaccio.

La scena si è svolta intorno alle 14:15 in piazzale Cesare Battisti. Fortunatamente, una pattuglia dell’Aviazione dell’Esercito che stava transitando in zona è intervenuta tempestivamente per soccorrere il ferito, applicando una fasciatura d’emergenza per fermare l’emorragia. Nel frattempo, l’aggressore si è dileguato, rendendo necessarie le ricerche da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto sono poi arrivati i sanitari del 118 e i militari del Nucleo radiomobile di Rimini, che hanno avviato le indagini e stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per risalire all’identità dell’aggressore fuggito.

La tensione resta alta in città, soprattutto a pochi giorni da un precedente grave episodio di tentato omicidio sempre nei pressi della stazione.