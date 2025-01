Rimini 2025: aggiornamento su alcuni dei grandi cantieri che trasformeranno la città

Il 2025 si profila come un anno intenso per Rimini, con un articolato piano di interventi che punta a ridisegnare il tessuto urbano del territorio attraverso nuove opere pubbliche e interventi infrastrutturali che interesseranno le varie porzioni del territorio, dall’area del centro a quella del mare, passando per le zone interne al cosiddetto ‘forese’, allo scopo di rispondere alle esigenze dei cittadini e visitatori.

Sul fronte costiero, uno dei progetti di punta è l’intervento di riqualificazione di Piazzale Marvelli, considerato tra i più ambiziosi dell’attuale mandato amministrativo. Qui, in particolare, entro la fine del 2025, verranno ultimati i lavori infrastrutturali per la realizzazione di un ampio parcheggio con l’apertura definitiva della struttura programmata per inizio giugno 2026. L’obiettivo, in particolare, è dare una risposta concreta alla domanda di spazi per la sosta e alla necessità di migliorare l’accessibilità alla zona mare, sulla scia di un progetto infrastrutturale che guarda anche alla vivibilità di Marina Centro.

Tra i progetti più imponenti, inoltre, spicca il PSBO, il sistema per la gestione delle acque che quest’anno vede il proseguimento dei lavori della Vasca Rodella a Rivazzurra, nonché l’avvio in primavera della Vasca Colonnella 2 in Piazzale Toscanini. Entrambi interventi cruciali per la sostenibilità idrica e ambientale, saranno anche oggetto della creazione di due belvedere, sull’esempio di piazzale Kennedy.

Il PSBO concerne anche la zona di Rimini Nord con il proseguo dei lavori di separazione della rete fognaria del bacino Brancona, quale ultimo tassello per il completamento del PSBO settentrionale. Questi interventi andranno avanti per tutto il 2025, al fine di completare e certificare la completa separazione della rete fognaria del Brancona per la primavera 2026, in tempo per la stagione balneare.

Parallelamente, nelle aree 6 e 7 andranno avanti i lavori del Parco del Mare, uno dei progetti più significativi per trasformare il waterfront in uno spazio contemporaneo, sostenibile e multifunzionale. Al centro di questa trasformazione, nell’ambito del percorso ATUSS, il tratto di San Giuliano Mare che entrerà nella fase di concertazione pubblica, con l’obiettivo di raccogliere idee e necessità del territorio per un intervento che sappia valorizzare sia l’ambiente che il turismo. I lavori inizieranno dopo l’estate 2025, proseguendo la visione già attuata.

E se si pensa al versante marittimo riminese, non meno rilevante è il Boulevard Blu, un progetto che prevede l’innalzamento delle banchine del Porto Canale. La redazione del Masterplan, già affidata, consentirà di avviare la progettazione dettagliata e di mettere in gara i lavori entro la prossima estate.

Contestualmente, grande attenzione è rivolta all’area della stazione ferroviaria, dove lo sfondamento del sottopasso rappresenta un tassello essenziale per migliorare la connessione centro-mare e riqualificare il contesto urbano circostante. I lavori, in carico a RFI, includono la riqualificazione dei giardini di Piazzale Carso, un intervento che mira a coniugare funzionalità e valorizzazione estetica e che sarà completato entro l’inizio dell’estate.

Nel 2025 aprirà un nuovo capitolo anche per la Colonia ENEL, per cui sarà avviata la procedura espropriativa a inizio anno, aprendo la strada a una riqualificazione che partirà dopo l’estate.

Una delle cifre di quest’anno sarà legata alla trasformazione della viabilità cittadini che vedrà in particolare l’evoluzione dei cantieri strategici lungo la SS16.

Tra le opere principali, l’apertura del sottopasso di Via Euterpe, prevista entro febbraio 2025, rappresenta un tassello fondamentale per fluidificare il traffico urbano e migliorare la mobilità quotidiana. Il nuovo anno vedrà l’avanzare anche di altri progetti, come il sottopasso di Via Barsanti, vicino a Fiabilandia, che sostituirà l’attuale semaforo pedonale (in avvio entro l’anno), mentre per quanto riguarda la rotatoria SS16 – Via Cav. Vittorio Veneto è ormai prossimo al co0mpletamento l’intervento riguardante l’attraversamento semaforizzato pedonale davanti all’aeroporto e l’adeguamento dell’attuale semaforo carrabile, con ulteriori miglioramenti per garantire una viabilità più fluida e sicura sulla SS16. Parallelamente, si lavorerà su una serie di rotatorie e interventi per incrementare la sicurezza e la funzionalità delle arterie stradali. Tra queste, l’introduzione di spartitraffico sulla SS16 nei pressi di Via Aldo Moro a cavalcavia con Via Marecchiese (con new-jersey per migliorare la sicurezza) e il completamento della rotatoria di Via Verenin con un sottopasso ciclo-pedonale alla SS16 per collegare le due sponde entro l’estate.

Nella zona di Torre Pedrera, entro la primavera, si provvederà a mettere la parola ‘fine’ ai lavori per lo sfondamento di Porto Bardia, creando un nuovo e strategico collegamento tra il mare e la ferrovia. Nato in collaborazione con i residenti per rispondere alle esigenze della zona, il progetto mira in particolare a migliorare la circolazione nell’area costiera, riducendo il traffico e semplificando gli spostamenti.

Spazio in parallelo all’edilizia sportiva. In particolare, proseguiranno gli interventi per la realizzazione della nuova piscina comunale di Viserba i cui lavori strutturali saranno conclusi nella prima metà del 2025. Un intervento dal valore complessivo di 10,5 milioni di euro il cui cantiere procede a passo spedito, con conclusione dei lavori prevista per il 31 gennaio 2026. Sempre nell’ambito del PNRR, il completamento e la rifunzionalizzazione del centro sportivo dell’ex area Ghigi con il termine dei lavori fissato per la fine dell’anno.

Tra gli interventi più attesi figura anche il progetto per la riqualificazione e valorizzazione del bimillenario Ponte di Tiberio, attraverso un intervento di restauro, ripulitura e illuminazione. Semaforo verde dei lavori per la primavera 2025.

“Il 2025 sarà un anno di grande dinamismo per Rimini – è il commento di Mattia Morolli, assessore alla Mobilità e alle Opere pubbliche del Comune di Rimini – con un programma di interventi capillare che interesserà tutte le aree della città, dal mare al forese. La nostra priorità è garantire infrastrutture moderne, sostenibili e funzionali, capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di rafforzare l’attrattività del nostro territorio, grazie a una visione strategica che punta ad allacciare le esigenze estetiche e paesaggistiche con quelle più funzionali e legate a un confort quotidiano. Tutto questo grazie anche al dialogo diretto con i cittadini e residenti delle varie zone, che saranno coinvolti nelle grandi trasformazioni della città”.

Comune di Rimini